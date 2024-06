»Masterclass Entertainment« zu non-fiktionalem Entertainment startet an der ifs

Branchenpartner Prime Video ermöglicht Stipendien

Kick-off mit Volker Neuenhoff

Gestern hat die2024 an dermit 11 Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Bereichen der Entertainmentproduktion begonnen.Über einen Zeitraum von sechs Monaten (Juni – November) werden in dem kompakten, berufsbegleitenden Intensivtraining kreative Kernkompetenzen für eine Entertainment-Branche im Umbruch vermittelt. Im Fokus dieser Weiterbildung stehen die Themengebieteund– als wesentliche Aspekte kreativer Führung und Innovation in einem sich wandelnden Markt. Dabei wird auch der Einsatz von KI in Entwicklung und Produktion von Entertainmentformaten thematisiert und erprobt. Darüber hinaus wird die Vernetzung der Teilnehmer*innen untereinander und mit der Branche gefördert.Die drei jeweils dreitägigen Präsenzmodule an der ifs werden ergänzt durch Online-Sessions zu Fachthemen und Genre-Trends, exklusive Branchen-Insights und Case Studies sowie durch Networking-Events.Auch für die diesjährige Masterclass konnte die ifs wiederals Kooperationspartner gewinnen. Prime Video Deutschland unterstützt das Programm sowohl finanziell als auch inhaltlich mit Expert*innen. Darüber hinaus ermöglicht die Förderung von Prime Video in diesem Jahr dieNach einer Einführung durch(Entertainment Producing) liegt der Fokus im Auftaktmodul der Masterclass auf den Grundlagen zu. Als Dozent ist auchzu Gast, Leiter Unterhaltung Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios, der Film- und TV-Produktions- und Entwicklungsabteilung von Prime Video. Er unterrichtet u. a. zu genreübergreifenden Strategien von non-fiktionalem Storytelling am Beispiel preisgekrönter Formate wieoderDarüber hinaus lehren in der Masterclass weitere profilierte Akteur*innen aus der Entertainment-Branche wie, Chief Executive Producer & Head of Documentary, DRIVE beta,, CEO & Gründer, DRIVE beta,Vice President International Scouting & Trends, Seven.One Entertainment Group oder, CEO Endemol Shine Germany. Die Programmleitung übernimmt wieder ifs-Professorin„Gutes Storytelling und klares Creative Leadership sind die Grundlagen für erfolgreiche Inhalte“, sagt, Leiter Unterhaltung Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios. „In der Masterclass Entertainment der ifs vermitteln wir diese Grundlagen an die Führungskräfte von morgen. Wir freuen uns, auch im diesjährigen Kurs junge Kreative mit unseren Stipendien und unserem Know-How unterstützen zu können.“ifs-Professorin für Entertainment Producing, bekräftigt: „Das war ein inspirierender Auftakt mit hochmotivierten Teilnehmenden und spannenden Insights von Volker Neuenhoff. Dank unseres Kooperationspartners Prime Video, konnten für diesen Jahrgang erstmals sieben Stipendien vergeben werden.“Bereits seit 2019 bietet die ifs Internationale Filmschule Köln im Bereich non-fiktionales Entertainment Weiterbildungen in unterschiedlichen Formaten an. 2021 folgte der ersteim deutschsprachigen Raum an der ifs unter der Leitung von Professorin Jennifer Mival.Im Jahr 2000 gegründet, gehört dieheute zu den führenden Ausbildungsstätten für audiovisuelle Medien in Deutschland. Die ifs bietet Film- und Medienschaffenden hochwertige und zukunftsorientierte Studiengänge und Weiterbildungen mit hohem Praxisbezug an. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe. Die ifs ist eine Initiative des Landes NRW und der Film- und Medienstiftung NRW, die Gesellschafterin der ifs ist.Mehr Infos unter www.filmschule.de/de/weiterbildung/masterclass-entertainment Einfinden Sie zum Download hier . Bitte beachten Sie den angegebenen Fotocredit.BU: Die Teilnehmer*innen der Masterclass Entertainment mit Volker Neuenhoff, Leiter Unterhaltung Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios (2. Reihe, 2.v.l.) und Prof. Jennifer Mival, ifs, (2. Reihe, 2.v.r.). Foto: Heiko Specht