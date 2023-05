Massive Open Online Course zu Diversität in Film und Medien gestartet

14 Module u. a. zu Gender-Theorien, Queer Studies, Repräsentation von

Menschen mit Behinderung, Dekolonialisierung in der Filmwissenschaft

Abschluss des europäischen Forschungsprojekts »future.film.education«

Förderung durch Programm Erasmus+ der Europäischen Union

Mit dem Start deswurde nun der finale Bestandteil des Forschungsprojektsveröffentlicht und das Projekterfolgreich abgeschlossen. Initiiert wurde »future.film.education« von derin Kooperation mit derin Ungarn und derin Portugal. Das Projekt wirdvom Programm„Strategische Partnerschaften – Aufruf digitale Bildung“ derEuropäischen Union ko-finanziert.Im Rahmen des englischsprachigen und kostenfrei zugänglichen MOOC können Studierendevon Filmschulen und andere Interessierteabschließen. Die Themen umfassen Kanonbildung, kritische Medienanalyse, Gender-Theorien, Queer Studies, Repräsentation von Menschen mit Behinderung, Dekolonialisierungin der Filmwissenschaft, Repräsentation von Rom*nija und Sinti*ze, VR als Werkzeug zurErzeugung von Vielfalt, die Darstellung von PoC im Film sowie kritische Pädagogik. Eshandelt sich dabei um einführende Module, die ohne Vorwissen absolviert werden könnenund einen ersten Einblick in die genannten Themen bieten. Das erfolgreiche Absolvieren desMOOC kann mit einem Credit Point (ECTS) vergütet werden, sofern Hochschulen dasZertifikat anerkennen.Der MOOC kann darüber hinaus auch von Lehrenden als Inspirationsquelle für ihre Lehrplänegenutzt werden, um (Un)gleichheit in der Ausbildung zu thematisieren, Strategien zurEinführung von Vielfalt und Inklusion als Studienziele zu entwickeln – und so als zentralesKonzept in der Hochschulbildung zu etablieren. Darüber hinaus kann der MOOCStudierenden Anregungen für die individuelle Projektarbeit liefern oder zur Vertiefung vonErkenntnissen im Selbststudium herangezogen werden., Geschäftsführerin der ifs: „Ich freue mich, dass der MOOC online ist undnun von allen Interessierten genutzt werden kann. Das Thema Diversity ist für uns an der ifsvon größter Wichtigkeit, weshalb es uns am Herzen liegt, es durch diesen MOOC nochsichtbarer zu machen. Für unsere Studierenden wird der Online-Kurs in Zukunft zumCurriculum gehören und ich hoffe, dass auch viele andere Aus- undWeiterbildungsinstitutionen darauf zurückgreifen werden. Ich möchte nicht nur unserenprofilierten Partnern MOME und der Universität Lusófona danken, mit denen wir das Projektgemeinsam umgesetzt haben, sondern auch Erasmus+ und der Europäischen Union, derenFörderung »future.film.education« erst ermöglicht hat.“Das europäische Forschungsprojekt soll zu einer innovativeren, inklusiveren undvielfältigeren Film- und Hochschulbildung beitragen – sowohl on- als auch offline. Bereits imFrühjahr 2022 wurde die Website www.futurefilm.education gelauncht, im Herbst 2022 dieim Rahmen des Projekts entwickelten Toolkits zu Onlinelehre und Diversität im Unterricht anFilmschulen freigeschaltet.