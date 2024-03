»Lust auf Film?« – Einblicke in Filmstudiengänge und Workshops

Amlädt dieein zumvon 11 bis 18 Uhr in ihre Räumlichkeiten in Köln-Mülheim, Schanzenstr. 28.Gäste können lebendige Einblicke in die Studiengänge und Weiterbildungsprogramme der ifs gewinnen: durch Arbeitsbeispiele, Workshops, offene Werkstätten, Gespräche und Filmscreenings – von denbis hin zu den MasterstudiengängenundWie Regisseur*innen arbeiten, können Interessierte bei einermit Schauspieler*innen im ifs-Studio erleben. Vertiefende Einblicke in die Arbeit des Drehbuch-Departments gibt es bei dermit Prof. Magnus Vattrodt (für »Die Wannseekonferenz«). Über die Schultern schauen kann man Studierenden inz. B. imoder in denbei der Arbeit an aktuellen Projekten.Imkönnen Filmfans auf der großen Leinwandvon Studierenden anschauen: real und animiert. Für ein herausragendes Sounderlebnis sorgt dabei die High-end-Ausstattung mit dem. Wie in der Postproduktion eine komplexe Tonmischung entsteht, erleben Interessierte am Beispiel von ausgezeichneten Kurzfilmen.Selbst aktiv werden können Besucher*innen in der, im, beimund immit Motion Capturing und Games Egine. Wie kunstvoll und zugleich nachhaltig im Bereichdie Realität imitiert wird, können Gäste beim Gestalten von Holzoberflächen ausprobieren und imeinem retrofuturistischen Forschungslabor, bewundern. Die Entwicklung aufwändigerpräsentieren Studierende aus dem Bereich VFX & Animation. Auch die noch jungenundstellen Studieninhalte und Projekte aus dem ersten Jahrgang vor.möchte die ifs auch am Tag der offenen Tür ermöglichen: Präsentiert werden About-Me-Videos aus dem erstender ifs in Kooperation mit casting networkDer Zugang zur ifs ist rollstuhlgerecht ausgebaut.Über Projekte im und Wege nach dem Studium berichten Studierende und Absolvent*innen in moderierten Gesprächen. Darüber hinaus haben Besucher*innen jederzeit die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch umfassend zu informieren.Zwischendurch warten Waffeln und Getränke.Das detaillierte Programm findet sich hier: www.filmschule.de