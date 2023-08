Humor gefragt – »Masterclass Comedy« an der ifs Internationale Filmschule Köln

Praxisorientiertes Schreibtraining für non-fiktionale Comedy- und Entertainment-Formate startet am 06.11.; Bewerbungsfrist: 11.09.

Kooperation mit Cologne Comedy Festival und profilierten Comedy-Produzent*innen

Förderung durch die Film- und Medienstiftung NRW und Stipendien vom CoJoking Space und Oschatz Management

Noch bis zumläuft die Bewerbungsphase zur nächstender: Gesucht wird die ‚Next Generation’ der Comedy-Autor*innen – für TV, Audio und Online.Die praxisorientierte Masterclass, bietet imein umfassendes Schreibtraining für non-fiktionale Comedy- und Entertainment-Formate. In zwei einwöchigen intensiven Trainings in Köln wird das Handwerk des professionellen Schreibens vermittelt – z. B. für Late Night-/Personality-, Comedy- und Entertainment-Shows oder auch Reality- und Factual-Entertainment-Formate im TV oder online.Als »Summer School Comedy« wurde die Weiterbildung letztes Jahr erstmalig erfolgreich durchgeführt: Für die Teilnehmer*innen resultierten daraus zahlreiche Engagements.Dierichtet sich an Menschen mit Humor und Schreibtalent, die in die Comedy-Branche einsteigen oder sich darin weiter etablieren wollen. Berufserfahrung als Autor*in ist keine Voraussetzung.Die Kursleitung übernimmt der profilierte Comedy-Autor(u. a. »heute show«, »Harald Schmidt Show«, »Switch Reloaded«). Zum erfahrenen Autor*innen-Team gehören darüber hinaus(u. a. »Queens of Comedy«, »Ich dich auch«),und(Qolabo GmbH – u. a. Netflix, »Studio Schmitt«, »Moooment!«, Kika ZDF, ZDF neo, Funk, Comedy Central, RTL). Weitere Dozierende kommen von profilierten TV-Produktionsfirmen aus dem Comedy- und Entertainment-Bereich.Grundlage für die praxisnah angelegten Schreibübungen sind v. a. konkrete Aufgabenstellungen zu nachgefragten Genres bzw. laufenden Comedy-Formaten – auf der Basis von Briefings aus der Branche und mit direktem Feedback durch die Programmmacher*innen. Input kommt in diesem Jahr u. a. von Prime Productions (u. a. »heute show«, »Sträter«), RAAB TV (u. a. »TV total«) und Florida TV (u. a. »Late Night Berlin«).Die Masterclass Comedy wird gefördert von derPartner ist in diesem Jahr erstmals das Cologne Comedy Festival (26.10.-04.11.), das die Masterclass Comedy mit zwei Veranstaltungen im erweiterten Festivalprogramm präsentiert: Am 06.12. werden Gags und Ideen, die die Teilnehmer*innen der Masterclass fürentwickelt haben, in einem Table Read von Comedian und Moderatorim »TV total«-Studio in Köln vor Publikum präsentiert. Am 08.12. präsentieren die Teilnehmer*innen der Masterclass Comedy ausgewählte Arbeiten aus den unterschiedlichen Workshops – vor Branche und Interessierten im Kino der ifs.Zu den weiteren Kooperationspartnern gehören der, der auch gemeinsam mitStipendien stiftet, sowie dieDie Weiterbildung findet vom 06. bis 10.11. und vom 04. bis 08.12. in Präsenz an der ifs statt. Zwischen den beiden Schreibtrainings vermitteln begleitende Online-Seminare aktuelles Branchenwissen und Markttrends in der Produktion und -Auswertung von non-fiktionalen Comedy-und Entertainment-Formaten.Im Jahr 2000 gegründet, gehört dieheute zu den führenden Ausbildungsstätten für Film und Bewegtbild in Deutschland. Sie versteht sich als zentrale, international ausgerichtete Aus- und Weiterbildungseinrichtung für die audiovisuelle Medienbranche. Ihr Ziel ist es, Film- und Medienschaffenden in enger Verschränkung von Theorie und Praxis eine hochwertige, zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe.Gesellschafterin der ifs ist die Film- und Medienstiftung NRW.