Humboldt-Stipendium für nigerianische Filmwissenschaftlerin und Forschungskooperation an der ifs internationale filmschule köln

Die ifs internationale filmschule köln unterstützt als gastgebende Forschungseinrichtung die nigerianische Filmwissenschaftlerin und Humboldt-Stipendiatinund ihr Forschungsprojekt »Betreut und unterstützt wird die zweijährige Forschungskooperation an der ifs von dem Drehbuchautor und(Professur Serial Storytelling), der die Zusammenarbeit federführend ermöglicht hat.Dasfördert promovierte und überdurchschnittlich qualifizierte Forschende aus Schwellen‐ und Entwicklungsländern, die in ihrem Forschungsprojekt Fragestellungen aufgreifen, die für die weitere Entwicklung ihrer Herkunftsregion relevant sind.Mit ihrer gemeinsamen Forschung erproben die beiden Wissenschaftler*innen auch neue Wege der Kollaboration: durch ihre unterschiedlichen Expertisen fließen europäische und afrikanische, filmpraktische und filmwissenschaftliche Perspektiven in das Projekt ein.Das Stipendium für Dr. Ezinne Ezepue, und damit auch ihre Forschungstätigkeit an der ifs, beginnt im August 2022.: „Afrika erlebt eine Renaissance des Geschichtenerzählens, sein Filmmarkt expandiert, und die Afrikaner*innen haben die Möglichkeit, die einseitigen Erzählungen über den Kontinent durch ihre Geschichten zu revidieren. Meine Forschungen zum afrikanischen Geschichtenerzählen befassen sich mit der Nachhaltigkeit der Branche, der globalen Wettbewerbsfähigkeit, der Unterhaltungsbildung, der Ermächtigung der Jugend und der dekolonisierten Narratologie, die durch Meta-Erzählungen aus Mythen und Folklore erreicht wird. Angesichts des steigenden globalen Interesses am afrikanischen Filmmarkt liefert diese Forschung das nötige Wissen, um die Chancen an allen Fronten zu maximieren.“„Die Frage, in welcher Form audiovisuelle Narrative den gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen, ist ein zentraler Punkt im Curriculum des MA Serial Storytelling. Hier ein Forschungsprojekt anzustoßen, das diese Frage mit einer internationalen Perspektive bearbeitet, ist nicht nur eine hochspannende wissenschaftliche Herausforderung, sondern auch eine Möglichkeit zu zeigen, dass Filmschaffen nicht nur eine Frage von Kunst und Entertainment ist, sondern vor allem auch eine hochpolitische Angelegenheit.“Das Forschungsprojektbefasst sich mit der Frage, was das Geschichtenerzählen des afrikanischen Kontinents ausmacht und wie einheimische Erzähltraditionen zu einer Dekolonialisierung und nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Im Fokus steht der starke Einfluss des Mediums Film – mit besonderem Augenmerk auf den „Nollywood“-Filmen der nigerianischen Medienindustrie – auf die afrikanische Gesellschaft. Mit einer narrativen Analyse ausgewählter Nollywood-Filme soll festgestellt werden, inwieweit Klassiker des Genres als genuin afrikanisch angesehen werden können, welche Erzählweisen das diasporische Kino übernommen hat und inwiefern westliche Paradigmen die Erzählweisen dominieren. Auf dieser Grundlage soll das Forschungsprojekt Aufschluss darüber geben, wie es gelingen kann, durch eine Neuinterpretation afrikanischer Narrative eine Dekolonialisierung der afrikanischen Filmindustrie zu fördern, zur Bewahrung des kulturellen Erbes beizutragen und somit eine indigene kulturelle und gesellschaftliche Identität zu stärken.ist Expertin für afrikanisches Storytelling mit Schwerpunkt nigerianische Filmindustrie („Nollywood“). An der University of Nigeria unterrichtet sie Film, Nollywood Studies und Documentary Filmmaking. Im Rahmen ihrer Vision, die afrikanische Jugend zu befähigen, authentische afrikanische Geschichten zu erzählen, veranstaltet sie die Initiative. In ihrer Promotion untersuchte2018 eine mögliche Gentrifizierung von Nollywood.ist seit 2017 Professor für Serial Storytelling an der ifs und leitet den gleichnamigen Masterstudiengang. Der Drehbuchautor und Headwriter für preisgekrönte TV-Serien, Games und Graphic Novels arbeitet auch als Storytelling-Berater für Institutionen und Unternehmen.Gemeinsam erleben kann man die beiden Wissenschaftler*innen bereits bei der öffentlichen Online-Veranstaltung der ifs– am 23.02.2022 um 18 Uhr via Zoom. Moderiert von(Universität Wien) diskutierenund(Zayed University Dubai und ifs-Alumnus) die Frage: Gibt es ein globales Verständnis von Stories und Storytelling? Anlass ist das Erscheinen der englischen Ausgabe des Standardwerks » Storytelling for Media « von Joachim Friedmann. Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.