How to entertain: »Masterclass Entertainment« an der ifs

Berufsbegleitende Weiterbildung zu non-fiktionalem Entertainment

Prime Video ist Branchenpartner

Im Juni 2024 startet ein neuer Jahrgang derder. Die kompakte Weiterbildung zu non-fiktionalem Entertainment richtet sich an den Kreativnachwuchs der Entertainment-Branche aus Redaktion und Produktion, der seine praktischen und theoretischen Kenntnisse erweitern und sich für kreative Führungsaufgaben im non-fiktionalen Entertainment weiterqualifizieren möchte.Über einen Zeitraum von sechs Monaten (Juni – November 2024) bietet die »Masterclass Entertainment« ein kompaktes, berufsbegleitendes Intensivtraining, in dem kreative Kernkompetenzen für eine Entertainment-Branche im Umbruch vermittelt werden. Im Fokus dieser Weiterbildung stehen die Themengebieteund– als wesentliche Aspekte kreativer Führung und Innovation in einem sich wandelnden Markt. Dabei wird auch der sinnvolle Einsatz von KI im Kreativprozess thematisiert und erprobt. Darüber hinaus wird die Vernetzung der Teilnehmer*innen untereinander und mit der Branche gefördert. Die drei jeweils dreitägigen Präsenzmodule an der ifs werden ergänzt durch Online-Sessions zu Fachthemen und Genre-Trends, exklusive Branchen-Insights und Case Studies sowie durch Networking-Events.Dieläuft noch bis zumAls Kooperationspartner aus der Branche unterstütztdas Programm sowohl finanziell als auch inhaltlich mit Expert*innen wie Volker Neuenhoff, Leiter Unterhaltung Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios, der Film- und TV-Produktions- und Entwicklungsabteilung von Prime Video. Darüber hinaus ermöglicht die Förderung von Prime Video die Vergabe von Stipendien., Leiter Deutsche Originals, Amazon MGM Studios: „Wir bei Prime Video und Amazon MGM Studios freuen uns sehr über die Fortsetzung der inhaltlichen Zusammenarbeit mit der ifs im Rahmen der 'Masterclass Entertainment' und das damit verbundene Vertrauen in unsere Expertise. Wir konnten unser Entertainment-Angebot in den letzten Monaten weiter ausbauen und bieten unseren Kunden neben der erfolgreichen Comedy-Serie LOL: Last One Laughing innovatives und kreatives non-fiktionales Entertainment wie Die Teddy Teclebrhan Show oder die Reality-Show The 50. Die Initiative verfolgt das gemeinsame Ziel, den kreativen Nachwuchs zu fördern und somit die gesamte Entertainmentbranche zu stärken.”, ifs-Professorin für Entertainment Producing: „Wer sich in den Bereichen Creative Leadership, Storytelling und Formatentwicklung zukunftsfähig machen möchte, findet in der 6-monatigen Masterclass Entertainment ein einzigartiges Angebot. Danke an unseren Kooperationspartner Prime Video, der uns hierbei mit Expertise und Insights unterstützt und Stipendien ermöglicht.“Als Dozent*innen unterrichten in der Masterclass nebenund(Leiter Unterhaltung Deutsche Originals, Amazon MGM Studios) weitere profilierte Akteur*innen aus der Entertainment-Branche.Mit dem Weiterbildungsangebot Entertainment reagiert die ifs auf den hohen Innovationsdruck und die große wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Entertainment-Produktion, nicht zuletzt in NRW.Bereits seit 2019 bietet die ifs Internationale Filmschule Köln im Bereich non-fiktionales Entertainment Weiterbildungen in unterschiedlichen Formaten an. 2021 folgte der ersteim deutschsprachigen Raum an der ifs unter der Leitung von Professorin Jennifer Mival.Im Jahr 2000 gegründet, gehört dieheute zu den führenden Ausbildungsstätten für audiovisuelle Medien in Deutschland. Ihr Ziel ist es, Film- und Medienschaffenden in enger Verschränkung von Theorie und Praxis eine hochwertige, zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe. Gesellschafterin der ifs ist die Film- und Medienstiftung NRW.Mehr Infos unter www.filmschule.de