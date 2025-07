How to entertain: »Masterclass Entertainment« 2025 an der ifs

Berufsbegleitende Weiterbildung zu non-fiktionalem Entertainment

Prime Video und Amazon MGM Studios sind erneut Branchenpartner

Im November 2025 startet an derein neuer Jahrgang der. Die kompakte Weiterbildung zu non-fiktionalem Entertainment richtet sich an kreative Talente aus Redaktion und Produktion der Entertainment-Branche, die ihr Know-how im Bereich non-fiktionales Entertainment erweitern und sich für kreative Führungsaufgaben qualifizieren möchten.Über einen Zeitraum von sechs Monaten, von November 2025 bis April 2026, bietet die »Masterclass Entertainment« ein berufsbegleitendes Intensivtraining, in dem kreative Kernkompetenzen für die Entertainment-Branche vermittelt werden. Im Fokus der Weiterbildung stehen die Themengebieteund– als wesentliche Aspekte kreativer Führung und Innovation in einem sich wandelnden Markt. Dabei wird auch der gezielte Einsatz vonthematisiert und erprobt.fördern die Vernetzung der Teilnehmer*innen untereinander und mit der Branche. Die drei jeweils dreitägigen Präsenzmodule an der ifs werden ergänzt durch Online-Sessions zu exklusiven Branchen-Insights und Case Studies. Die Anmeldefrist endet amAls starkeunterstützendas Programm sowohl finanziell als auch inhaltlich mit Expert*innen wie Volker Neuenhoff, Leiter Unterhaltung Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios, der Film- und TV-Produktions- und Entwicklungsabteilung von Prime Video. Darüber hinaus ermöglicht die Förderung von Prime Video die Vergabe von Stipendien., Leiter Deutsche Originals, Amazon MGM Studios: „Wir bei Prime Video und Amazon MGM Studios sind sehr stolz auf die erneute Zusammenarbeit mit der ifs im Rahmen der 'Masterclass Entertainment' und das damit verbundene Vertrauen in unsere Expertise. Wir investieren kontinuierlich in die Entwicklung innovativer non-fiktionaler Unterhaltungsformate. Mit kommenden Highlights wie der Quiz-Game-Show 'The Yes or No Games' und der Abenteuer-Reality-Show 'The Summit' unterstreichen wir dieses Engagement. Durch die Zusammenarbeit mit der ifs möchten wir gezielt den kreativen Nachwuchs fördern und damit einen wertvollen Beitrag zur Zukunft der Entertainmentbranche leisten.“ifs-Professorin für Entertainment Producing: „Die Entertainment-Branche erlebt durch eine Flut an digitalen Distributionsmöglichkeiten und dem Einsatz von KI einen fundamentalen Wandel. Wer sich in den Bereichen Storytelling, Formatentwicklung und Creative Leadership zukunftsfähig machen möchte, findet in der 6-monatigen Masterclass Entertainment ein einzigartiges Angebot zur Weiterbildung. Wir freuen uns sehr, dass uns dabei erneut Prime Video und Amazon MGM Studios als Kooperationspartner mit umfassender Expertise unterstützen und zudem Stipendien ermöglichen.“Als Dozent*innen unterrichten in der Masterclass nebenund(Leiter Unterhaltung Deutsche Originals, Amazon MGM Studios) weitere profilierte Akteur*innen aus der Entertainment-Branche, darunter im letzten Jahrgang, Chief Executive Producer & Head of Documentary, DRIVE beta,, Gründer und CEO von DRIVE beta,Führungstrainerin & Business Coach,Vice President International Scouting & Trends, Seven.One Entertainment Group, und, CEO Endemol Shine Germany.Mit dem Weiterbildungsangebot Entertainment reagiert die ifs auf den hohen Innovationsdruck und die große wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Entertainment-Produktion, nicht zuletzt in NRW.Bereits seit 2019 bietet die ifs Internationale Filmschule Köln im Bereich non-fiktionales Entertainment Weiterbildungen in unterschiedlichen Formaten an. 2021 folgte der ersteim deutschsprachigen Raum an der ifs unter der Leitung von Professorin Jennifer Mival.Im Jahr 2000 gegründet, gehört dieheute zu den führenden Ausbildungsstätten für audiovisuelle Medien in Deutschland. Ihr Ziel ist es, Film- und Medienschaffenden in enger Verschränkung von Theorie und Praxis eine hochwertige, zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe. Gesellschafterin der ifs ist die Film- und Medienstiftung NRW.Mehr Infos unter www.filmschule.de