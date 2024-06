European Showrunner Training der ifs gibt Teilnehmende bekannt

Start des European Showrunner Training in Köln mit Head of Programme Jeppe Gjervig Gram (»Borgen«, »Follow the Money«) und den erfahrenen Showrunnern Marianne Wendt (»Wer wir sind«, »Neumatt«), Barbara Petronio (»Uonderboys/Wonderboys«, »Suburra – Blood on Rome«), sowie Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann (»How to Sell Drugs Online (Fast)«, »King of Stonks«)

European Showrunner Think Tank im Rahmen des Seriencamps in Köln

Anna Brotkin , Finnland | »Aikuiset/Adults« (Creator, Headautorin), »Rakkaat lapset/Perfect Sisters« (Autorin)

, Deutschland | »Charité« (Staffelcreator, 4. Staffel / Headautorin), »Smilla’s Sense of Snow« (Deutsche Headautorin) Charlie Dewulf , Belgien | »Brak/Broke« (Koautor*in, Regie), »Liefdestips aan Mezelf/Love Tips to Myself« (Koautor*in, Regie)

, Island | »My Funeral« (Creator, Koautor), »The Teacher's Lounge« (Creator, Koautor) Martin Horvat , Slowenien | »Talking Tom and Friends« (Autor), »Primeri inspektorja Vrenka« (Autor)

, Finnland | »The Laws of Man« (Headautor), »66 North Precinct« (Headautor) Rachel Kilfeather , Irland | »Vikings-Valhalla« (Headautor), »King and Conqueror« (Autor)

, Frankreich | »Enchaînés/Chains« (Creator, Headautor), »OPJ« (Autor) Rikke Louise Schjødt , Dänemark | »Limboland« (Staffel 1 & 2: Creator, Headautorin, Regisseurin, Produzentin)

, UK | »Manifest« (Autorin, Koproducer), »Lupin« (Autorin) Daria Stilin , Kroatien | »The Highlands« (Autorin), »Godparents« (Autorin)

, Österreich | »Am Ende – Die Macht der Kränkung« (Autorin), »School of Champions« (Autorin) Nathan Vecht, Niederlande | »The Year of Fortuyn« (Autor), »Mission Earth« (Headautor)

In Köln ist der dritte Jahrgang desdergestartet. In dem für den europäischen Markt einzigartigen Weiterbildungs- und Mentoring-Programm für angehende Showrunner erweitern erfahrene Serienautor*innen ihre Fähigkeiten in Kernbereichen des Showrunning, wie Creative Leadership und Serienproduktion – mit Fokus auf ihre zukünftige Arbeit als Showrunner.Das berufsbegleitende Training ist Teil desder ifs, das vomgefördert wird. Zu den Festival-Partnern gehören u. a.in Lille, das, dasin Köln und dasDass die Weiterbildung den Nerv der Branche trifft, zeigt die große Resonanz auf die Ausschreibung.aus 12 europäischen Ländern wurden als Teilnehmer*innen ausgewählt:Weitere Informationen zu den Teilnehmer*innen finden Sie hier Durchgängig unterstützt werden die Teilnehmer*innen von dem renommierten dänischen Serienautor und Showrunner(»Borgen«, »Follow the Money«) als Head of Programme.Im ersten, der vomin Köln stattfindet, gibt er gemeinsam mit Autorin und Showrunner(»Neumatt«, »Wer wir sind«) eine Einführung in das Thema »Showrunning in Europe«. In Case Studies zu erfolgreichen Serien präsentieren neben den beiden Haupt-Dozent*innen drei weitere hochkarätige Autor*innen, wie Showrunning diesseits des Atlantiks aktuell funktioniert: Die italienische Autorin und Showrunnerund das Kölner Showrunner-Duoundgewähren den Teilnehmenden detaillierten Einblick in ihre individuellen Showrunner-Modelle und deren Genese.Dasfindet über sechs Monate sowohl online als auch in drei Präsenzmodulen in Köln statt.Flankierend zum European Showrunner Training widmet sich die öffentliche Veranstaltungsreiheder Diskussion und Definition der Showrunner-Rolle in Europa. Dasbietet eine Plattform für den kontinuierlichen Austausch zwischen Alumni und Expert*innen des Programms.Unter dem Titelfindet der nächsteim Rahmen des Seriencamps amin Köln statt. Die internationale Koproduktionist Finnlands bisher größtes Dramaserien-Projekt. Showrunner Miikko Oikkonen (»Bordertown«, »Helsinki Syndrome«) gibt am Beispiel dieses ehrgeizigen Projekts Einblicke in sein ungewöhnliches Showrunner-Modell.Im Jahr 2000 gegründet, gehört dieheute zu den führenden Ausbildungsstätten für audiovisuelle Medien in Deutschland. Ihr Ziel ist es, Film- und Medien-schaffenden in enger Verschränkung von Theorie und Praxis eine hochwertige, zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe. Gesellschafterin der ifs ist die Film- und Medienstiftung NRW.Weitere Informationen unter www.showrunners.eu Einfinden Sie zum Download hier . Bitte beachten Sie den Fotocredit: Fotograf Heiko SpechtBU: Die Teilnehmer*innen des dritten European Showrunner Trainings (v.l.n.r.) sitzend: Rikke Louise Schjødt, Marie-Therese Thill, Rachel Kilfeather, Charlie Dewulf, Alain Moreau, Martin Horvat, Sumerah Srivastav; stehend: Nathan Vecht, Daria Stilin, Juha Karvanen, Jón Gunnar Geirdal, Anna Brotkin, Tanja Bubbel