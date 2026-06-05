»European Showrunner Programme« der ifs gibt Teilnehmende bekannt

In Köln ist der fünfte Jahrgang des »European Showrunner Training« der ifs Internationale Filmschule Köln gestartet. In dem für den europäischen Markt einzigartigen Trainings- und Mentoring-Programm für angehende Showrunner vertiefen erfahrene Serienautor*innen ihre Fähigkeiten in Kernbereichen des Showrunnings – Creative Leadership und Serienproduktion – sowie in zukunftsweisenden Bereichen wie KI und Green Producing – mit Fokus auf ihre zukünftige Arbeit als Showrunner.
Das berufsbegleitende Training ist Teil des »European Showrunner Programme« der ifs, das vom Creative Europe – MEDIA Programm der Europäischen Union gefördert und von der Schweizer Stiftung FOCAL unterstützt wird. Zu den Festival-Partnern gehören u. a. das Seriencamp in Köln, TV Drama Vision / Film Festival Göteborg und TV Beats / Tallinn Black Nights Film Festival.
Das »European Showrunner Training« findet über sechs Monate sowohl online als auch in drei Präsenzmodulen in Köln statt.
Auch in diesem Jahr zeigt die Resonanz auf die Ausschreibung, dass der Bedarf an einer Qualifizierung als Showrunner und einer klaren Definition dieses Berufsbildes weiterhin groß ist. 12 besonders qualifizierte Serienautor*innen aus 9 europäischen Ländern wurden als Teilnehmende ausgewählt:
- Eric Andreae, Schweiz | »Mindblow«, »Die Lehrer«
- Judit Anna Banhazi, Ungarn/Frankreich | »Ouija-un été meurtrier«, »Underdog«
- Sina Flammang, Deutschland | »Die drei !!! / The Three Detectives«, »Cassandra«
- João Lacerda Matos, Portugal | »O Clube / Good Girls Club«, »Salgueiro Maia – o implicado «
- Victor Lockwood, Frankreich | »One Night to Live«, »Mental«
- Makgano Mamabolo, Südafrika/Dänemark | »MTV Shuga Mashariki«, »Society« (1 & 2)
- Rodrigo Ordóñez, Spanien | »Toda la Sangre / Pray for Blood«, »Dani Who«
- Christina Øster, Dänemark | »Tinka og sjælens spejl / Tinka and the Mirror of the Soul«, »Hooligan«
- Yemi Oyefuwa, UK | »Dreaming Whilst Black«, »Fool Me Once«
- Katharina Ruß, Deutschland | »Der Staatsanwalt«, »Ein Fall für Zwei«
- Maja Todorović, Montenegro | »Toma«, »V-Effect«
- Christian Wehrlin, Schweiz | »Blind«, »Unsere kleine Botschaft / Our Little Embassy«
Begleitet werden die Teilnehmenden auch in diesem Jahr vom renommierten dänischen Serienautor und Showrunner Jeppe Gjervig Gram (»Borgen«, »Follow the Money«) als Head of Programme.
Der erste Präsenz-Workshop, der am Wochenende in Köln stattgefunden hat, stand im Zeichen des Erfahrungsaustauschs unter den teilnehmenden Serienprofis, die ihre individuellen Wege in Richtung einer Showrunner-Karriere vorgestellt haben. Im Fokus standen dabei auch Showcases mit den beiden renommierten Showrunnern Chris Chibnall aus UK (»Broadchurch«, »Doctor Who«, »Agatha Christie‘s Seven Dials«) und Marianne Wendt aus Deutschland (»Neumatt«, »Wer wir sind«).
Im Rahmen von Einführungssessions zum Thema Showrunning präsentierte ifs-Geschäftsführerin Nadja Radojevic auch die ifs-Studie »Showrunning in Europe – Skills, Tasks, Responsibilities« - die erste Studie zu Showrunning in Europa, die im Dezember 2025 veröffentlicht wurde.
Das »European Showrunner Programme«
Flankierend zum »European Showrunner Training« widmet sich die öffentliche Veranstaltungsreihe »European Showrunner Think Tank« der Diskussion und Definition der Showrunner-Rolle in Europa. Als dritter Pfeiler bietet das »European Showrunner Network« Showrunnern aus ganz Europa eine Plattform für den kontinuierlichen Austausch.
Nächste Veranstaltungen
- Am 10. Juni, von 10-11.15 Uhr, findet im Rahmen des Seriencamps (09.-11.06.) das Panel »Series as Brands: Reimagining and Expanding IPs for the New Media Ecosystems« in Kooperation mit dem »European Showrunner Programme« statt, zu dem auch der namhafte Showrunner Steven Kane (»Halo«, »The Last Ship«, »Jack Ryan«) erwartet wird.
- Im Anschluss findet am 10. Juni das nächste »European Showrunner Network« Meeting in Köln statt.