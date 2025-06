»European Showrunner Programme« der ifs gibt Teilnehmende bekannt

Mile Boži?evi? , Kroatien | »Hubble Bubble« (Co-Creator, Autor), »On the Border« (Autor)

In Köln ist der vierte Jahrgang desdergestartet. In dem für den europäischen Markt einzigartigen Trainings- und Mentoring-Programm für angehende Showrunner erweitern erfahrene Serienautor*innen ihre Fähigkeiten in Kernbereichen des Showrunnings, wie Creative Leadership und Serienproduktion, sowie in zukunftsweisenden Bereichen wie KI und Green Producing – mit Fokus auf ihre zukünftige Arbeit als Showrunner.Das berufsbegleitende Training ist Teil desder ifs, das vomgefördert wird. Das diesjährige Programm wird erstmals auch von derunterstützt. Zu den Festival-Partnern gehören u. a. dasin Köln undDie Resonanz auf die Ausschreibung zeigt, dass der Bedarf an einer Qualifizierung als Showrunner nach wie vor groß ist.auswurden als Teilnehmende ausgewählt:Weitere Informationen zu den Teilnehmenden finden Sie =84]hier Begleitet werden die Teilnehmenden auch in diesem Jahr vom renommierten dänischen Serienautor und Showrunner(»Borgen«, »Follow the Money«) als Head of Programme. Der erste, der am Wochenende in Köln stattgefunden hat, stand im Zeichen des Erfahrungsaustauschs unter den teilnehmenden Serienprofis. Diese stellten ihre individuellen Wege in Richtung einer Showrunner-Karriere vor und gaben Einblicke in die aktuelle Situation in ihren jeweiligen Heimatmärkten.Neben Einführungssessions zum Thema Showrunning und praxisorientierten Übungen berichteten drei erfahrene europäische Showrunner*innen – die renommierte amerikanische Autorin und Produzentin(»Unorthodox«, »Deutschland 83/86/89«, »Transatlantic«), die norwegische Autorin und Regisseurin(»Home for Christmas«, »I Do«) und Head of Programme Jeppe Gjervig Gram – von der Entwicklung ihrer persönlichen Showrunner-Modelle.Dasfindet über sechs Monate sowohl online als auch in drei Präsenzmodulen in Köln statt.Flankierend zum »European Showrunner Training« widmet sich die öffentliche Veranstaltungsreiheder Diskussion und Definition der Showrunner-Rolle in Europa. Als dritter Pfeiler bietet dasShowrunnern aus ganz Europa eine Plattform für den kontinuierlichen Austausch.Im Jahr 2000 gegründet, gehört dieheute zu den führenden Ausbildungsstätten für audiovisuelle Medien in Deutschland. Ihr Ziel ist es, Film- und Medienschaffenden in enger Verschränkung von Theorie und Praxis eine hochwertige, zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe. Gesellschafterin der ifs ist die Film- und Medienstiftung NRW.Weitere Informationen unter www.showrunners.eu Einfinden Sie zum Download hier . Bitte beachten Sie den Fotocredit: Fotograf Heiko SpechtBU: Die Teilnehmenden des vierten European Showrunner Trainings (v.l.n.r.): Andri Óttarsson, Aleksandra Chmielewska, Kerstin Höckel, Stéphane Mitchell, Maria Hinterkoerner, Marko Popovi?, Anna Winger (Expert), Thara Popoola, Nikolaj Storgaard Mortensen, Tua Harno, Mile Boži?evi?, Nadine Gottmann, Jeppe Gjervig Gram (Head of Programme), Dunya Khayame