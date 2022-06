Erfahrene Serienautor*innen für European Showrunner Training ausgewählt

Auftakt am 1. Juni in Köln mit Head of Programme Jeppe Gjervig Gram (»Borgen«-Autor und »Follow the Money«-Showrunner) und den erfahrenen Showrunnern Jeff Melvoin (»Killing Eve«, »Designated Survivor«), Marianne Wendt (»Neumatt«, »Eden«) sowie Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann (»How to Sell Drugs Online (Fast)«)

12 Serienautor*innen aus 10 europäischen Ländern nehmen teil

NRW- und EU-Förderung sowie hochkarätige Branchenpartner Netflix und Series Mania

Heute ist in Köln mit demderein für den europäischen Markt einzigartiges Weiterbildungs- und Mentoring-Programm für angehende Showrunner gestartet. Erfahrene Serienautor*innen erweitern ihre Qualifikation in Bereichen wie Creative Leadership und Creative Producing – mit Fokus auf ihre zukünftige Arbeit als Showrunner.Das berufsbegleitende Training ist Teil des internationalen, das vomund dergefördert wird. Mit dem weltweit führenden Streaming-Entertainment-Dienst, der das Programm sowohl finanziell als auch inhaltlich mit Expert*innen unterstützt, sowie dem internationalen Serienfestivalin Lille konnte die ifs hochkarätige Branchenpartner gewinnen.Dass die neue Weiterbildung den Nerv der Branche trifft, zeigt die große Resonanz auf das Programm. An diehaben sich um die Teilnahme beworben,wurden ausgewählt:, Schweden | »Young Royals« (Creator), »Sjukt / Sick« (Creator), Island | »Sisterhood« (Creator & Headautor), »Stella Blomkvist« (Headautor), Kroatien | »Good Intentions« (Headautorin & Creative Producer),»Ours & Yours« (Co-Autorin & Head Editor), Finnland | »Invisible Heroes« (Headautorin)n, Finnland | »Shadow Lines« (Creator & Headautorin), »Secret of the Borderwoods« (Creator), Belgien | »Hotel Beau Séjour« (Co-Creator, Co-Autorin), »The Twelve«(Co-Creator, Co-Autorin), Island | »Flateyjargátan / The Flatey Enigma« (Headautorin),»Fangar / Prisoners« (Headautorin), Polen | »Wataha« (Creator & Autor), »War Girls« (Autor), Norwegen | »Home for Christmas« (Autorin), »I Do« (Headautorin), Schweiz | »Nr. 47« (Creator & Showrunner)l, Deutschland | »Das Geheimnis meines Vaters / My Father‘s Secret« (Creator & Headautor), »Der Staatsanwalt / The Prosecutor« (Creator), Niederlande | »Dirty Lines« (Autor), »Mister Twister« (Headautor)Weitere Informationen zu den Teilnehmer*innen finden Sie hier Durchgängig unterstützt werden die Teilnehmer*innen von dem renommierten dänischen Serienautor(u. a. Autor von »Borgen« und Showrunner von »Follow the Money«) als Head of Programme.In der ersten Präsenz-Session, die vom 1. bis zum 3. Juni in Köln stattfindet, gibt der Mit-Gründer des »Showrunner Training« der Writers Guild of America,(»Killing Eve«, »Designated Survivor«) eine Einführung in das Showrunner-Modell – von seinen Ursprüngen in den USA bis hin zu aktuellen Konzepten in Europa. Dabei beleuchtet er die unterschiedlichen Aspekte von Creative Leadership, die für die Showrunner-Position relevant sind. In Case Studies zu erfolgreichen Serien präsentieren hochkarätige Autor*innen wie Showrunning in Europa aktuell funktioniert – darunter Head of Programme, der das dänische Showrunner-Modell vorstellt, Showrunnermit ihrer Schweizer Serie »Neumatt« sowie die Showrunner und Creative Producermit ihrem Netflix-Erfolg »How to Sell Drugs Online (Fast)«.Dasfindet über sechs Monate als Blended-Learning-Konzept sowohl online als auch in Präsenz in Köln statt.Die zweite Säule desbildet der, eine Veranstaltungsreihe, die online und im Rahmen verschiedener internationaler Branchen-Events die aktuelle Situation für Showrunner in Europa thematisiert. Im Austausch mit Vertreter*innen von Sendern, Streaming Broadcastern und Produktionsfirmen wird hier diskutiert und definiert, wie die Showrunner-Position in Europa sinnvoll und nachhaltig implementiert werden kann.Informationen zu den kommenden Veranstaltungen sowie Aufzeichnungen der bereits stattgefundenen Think Tanks finden sich hier Nachdem der »Writers’ Room« mittlerweile fester Bestandteil vieler europäischer Serienproduktionen ist, gewinnt nun auch die Showrunner-Position immer mehr an Bedeutung. Showrunner sind für die künstlerische Integrität einer Serie verantwortlich – angefangen bei der Stoffentwicklung über die Vorproduktion und die Dreharbeiten bis hin zur Postproduktion. Als exzellente Serienautor*innen zeichnen sie sich durch eine starke künstlerische Vision aus sowie durch hervorragende Kenntnisse in Kerndisziplinen wie Serienproduktion, Regie und Editing.Im Jahr 2000 gegründet, gehört dieheute zu den führenden Ausbildungsstätten für Film und Bewegtbild in Deutschland. Sie versteht sich als zentrale, international ausgerichtete Aus- und Weiterbildungseinrichtung für die audiovisuelle Medienbranche. Ihr Ziel ist es, Film- und Medienschaffenden in enger Verschränkung von Theorie und Praxis eine hochwertige, zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe. Gesellschafterin der ifs ist die Film- und Medienstiftung NRW. Bereits seit 2013 bietet die ifs mit dem MA Serial Storytelling den ersten Masterstudiengang mit dem Schwerpunkt kooperatives Schreiben für Serien in Europa an.Ein Gruppenfoto finden Sie zum Download hier . 