Erfahrene Serienautor*innen aus ganz Europa für European Showrunner Training der ifs ausgewählt

Start des European Showrunner Programme in Köln mit Head of Programme Jeppe Gjervig Gram (»Borgen«-Autor und »Follow the Money«-Showrunner) und den erfahrenen Showrunnern Jeff Melvoin (»Killing Eve«, »Designated Survivor«), Petja Peltomaa (»Syke/Nurses«) sowie Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann (»How to Sell Drugs Online (Fast)«, »King of Stonks«)

European Showrunner Think Tank im Rahmen des Seriencamps in Köln

In Köln ist das2023 dergestartet, ein für den europäischen Markt einzigartiges Weiterbildungs- und Mentoring-Programm für angehende Showrunner. Erfahrene Serienautor*innen erweitern ihre Fähigkeiten in Kernbereichen des Showrunnings, wie Creative Leadership und vertiefen ihre Kenntnisse in Produktion, Regie und Schnitt – mit Fokus auf ihre zukünftige Arbeit als Showrunner.Das berufsbegleitende Training ist Teil desder ifs, das vomund dergefördert wird. Als hochkarätiger Branchenpartner wird auchdas Programm weiterhin sowohl finanziell als auch inhaltlich unterstützen. Nebenin Lille und demkonnte die ifs dasin Köln und dasals neue Festivalpartner gewinnen.Dass die Weiterbildung den Nerv der Branche trifft, zeigt die große Resonanz auf die Ausschreibung.aus 10 europäischen Ländern wurden als Teilnehmer*innen ausgewählt:, Deutschland | »MTV Shuga / Alone Together« (Headautorin), »Transatlantic« (Autorin/Story Editor), Frankreich | »The Cage« (Creator, Headautor), »Balthazar« (Autor), Ungarn | »Tóth János« (Autor & Regisseur), »Elephant« (Creator), Österreich | »Der Pass« (Autor), »Der Greif« (Autor), Deutschland | »Think Big!« (Creator, Autor, Executive Producer), »Nix Festes« (Producer), Slowakei | »Sexfluencing« (Headautor, Producer, Regisseur), »Other White« (Headautor, Produzent, Regisseur), Polen | »Na Wspólnej« (Autorin), Finnland | »The Paradise« (Headautor), »Bordertown« (Autor), Portugal | »Glória« (Creator & Showrunner), »O Códex 632« (Creator & Showrunner), Schweden | »Snabba Cash« (Autorin), »Copenhagen Cowboy« (Autorin), Österreich | »Sam – Ein Sachse« (Autorin), »Para – Wir sind King «, Staffel 2 (Autorin), UK | »Domina« (Autorin), »Fallen« (Headautorin, Co-Executive Producer)Weitere Informationen zu den Teilnehmer*innen finden Sie hier Durchgängig unterstützt werden die Teilnehmer*innen von dem renommierten dänischen Serienautor und Showrunner(»Borgen«, »Follow the Money«) als Head of Programme.Im ersten, der vomin Köln stattfindet, gibt der Mit-Gründer des »Showrunner Training« der Writers Guild of America,(»Killing Eve«, »Designated Survivor«) eine Einführung in das Showrunner-Modell – von seinen Ursprüngen in den USA bis hin zu aktuellen Konzepten in Europa. Dabei beleuchtet er insbesondere Leadership-Aspekte, die für die Showrunner-Position relevant sind. In Case Studies zu erfolgreichen Serien präsentieren hochkarätige Autor*innen, wie Showrunning in Europa aktuell funktioniert: Head of Programme Jeppe Gjervig Gram, die finnische Autorin und Showrunnerund das Kölner Showrunner-Duoundgewähren den Teilnehmenden detaillierten Einblick in ihre individuellen Showrunner-Modelle und deren Genese.Das »European Showrunner Training« findet über sechs Monate sowohl online als auch in drei Präsenzmodulen in Köln statt.Flankierend zum European Showrunner Training widmet sich die öffentliche Veranstaltungsreiheder Diskussion und Definition der Showrunner-Rolle in Europa. Hinzu kommt in diesem Jahr das neue Formatals Plattform für einen kontinuierlichen Austausch zwischen Alumni und Expert*innen des Programms.Unter dem Titelfindet der nächsteim Rahmen des Seriencamps am 15.06. um 9.30 Uhr in Köln statt. Gäste des Panels sind das belgische Regisseurinnen-, Autorinnen- und Produzentinnen-Duo(»Tabula Rasa«, »The Clan«, »Hotel Beau Séjour«,) und(»The Clan«, »Hotel Beau Séjour«), die britische Regisseurin und Autorin(»Doctor Who«, »Get Millie Black«) und der deutsche Regisseur, Autor und Produzent(»Andere Eltern«, »Drinnen«, »Wir sind die Meyers«).Im Jahr 2000 gegründet, gehört die ifs Internationale Filmschule Köln heute zu den führenden Ausbildungsstätten für audiovisuelle Medien in Deutschland. Sie versteht sich als zentrale, international ausgerichtete Aus- und Weiterbildungseinrichtung für die Medienbranche.Ihr Ziel ist es, Film- und Medienschaffenden in enger Verschränkung von Theorie und Praxis eine hochwertige, zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe.Gesellschafterin der ifs ist die Film- und Medienstiftung NRW.Weitere Informationen unter www.showrunners.eu