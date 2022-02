Die ifs internationale filmschule köln startet einzigartiges Programm zum Thema Showrunner in Europa

Das »European Showrunner Programme« umfasst Training und Branchenevents

Die berufsbegleitende Weiterbildung für Serienautor*innen startet im Juni 2022

NRW- und EU-Förderung sowie hochkarätige Branchenpartner Netflix und Series Mania

An derstartet in Kürze mit demein für den europäischen Markt einzigartiges Angebot zur Showrunner-Position in Europa und den zentralen Kenntnissen und Kompetenzen, die diese Rolle erfordert. Das internationale Programm umfasst ein berufsbegleitendes Weiterbildungs- und Mentorenprogramm für erfahrene Serienautor*innen und eine Reihe von Branchenevents.Die Weiterbildung startet im Juni und dieDie innovative Initiative wird vomund dergefördert. Mit dem, der das Programm sowohl finanziell als auch inhaltlich mit Expert*innen unterstützt, sowie dem Festivalkonnte die ifs hochkarätige Branchenpartner gewinnen.Das »European Showrunner Programme« wird von international bekannten Showrunner-Persönlichkeiten, hochkarätigen Serien-Expert*innen und erfahrene Praktiker*innen aus ganz Europa gestaltet. Head of Programme ist der renommierte dänische Serienautor(u. a. Autor von »Borgen« und Showrunner von »Follow the Money«). Das Programm findet in englischer Sprache statt.Das »European Showrunner Programme« der ifs ruht auf: Im Zentrum steht mit demein intensives,für angehende Showrunner. Die 6-monatige Weiterbildung findet online und in Präsenz in Köln statt und richtet sich an erfahrene Serienautor*innen, die ihre Qualifikation in Bereichen wie Creative Leadership und Creative Producing serienspezifisch erweitern und gezielt mit Blick auf ihre zukünftige Arbeit als Showrunner vertiefen möchten.Die zweite Säule bildet derdie online oder im Rahmen verschiedener internationaler Branchen-Events die aktuelle Situation für Showrunner in Europa beleuchtet. Im Austausch mit Vertreter*innen von Sendern, Streamern und Produktionsfirmen wird hier diskutiert und definiert, wie die Showrunner-Position in Europa sinnvoll und nachhaltig implementiert werden kann., Geschäftsführerin der ifs: »In Europa ist die Showrunner-Rolle aktuell nicht klar definiert, während die Nachfrage nach Showrunner-Persönlichkeiten stetig wächst. Hier setzen wir mit dem innovativen European Showrunner Programme an und machen ein Qualifizierungsangebot, das den Bedürfnissen des wachsenden und sich stark wandelnden europäischen Serienmarktes nach Fachkräften Rechnung trägt. Ich danke den Förderern und Branchenpartnern für die großartige Unterstützung.«Der Boom serieller Formate ist nach wie vor ungebrochen. Und nachdem der »Writer’s Room« mittlerweile fester Bestandteil vieler europäischer Serienproduktionen ist, gewinnt nun auch die Showrunner-Position immer mehr an Bedeutung. Dabei sind europäische Varianten dieses Konzepts nie bloße Kopien des US-amerikanischen Modells.Showrunner sind für die künstlerische Integrität einer Serie verantwortlich – angefangen bei der Stoffentwicklung, der Vorproduktion, den Dreharbeiten bis hin zur Postproduktion. Showrunner-Persönlichkeiten müssen exzellente Serienautor*innen sein, mit einer starken künstlerischen Vision und ausgezeichneten Kenntnissen in relevanten Kerndisziplinen wie Serienproduktion, Regie und Editing. Sie müssen ein hochprofessionelles Team von Kreativen zusammenführen, inspirieren und kontinuierlich motivieren.Im Jahr 2000 gegründet, gehört dieheute zu den führenden Ausbildungsstätten für Film und Bewegtbild in Deutschland. Sie versteht sich als zentrale, international ausgerichtete Aus- und Weiterbildungseinrichtung für die audiovisuelle Medienbranche. Ihr Ziel ist es, Film- und Medienschaffenden in enger Verschränkung von Theorie und Praxis eine hochwertige, zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe.Gesellschafterin der ifs ist die Film- und Medienstiftung NRW. Die Studiengänge werden in Kooperation mit der TH Köln angeboten.Bereits seit 2013 bietet die ifs sie mit dem MA Serial Storytelling denDas intensive Studium stellt sowohl den deutschsprachigen als auch den internationalen Serienmarkt in den Mittelpunkt und verbindet Drehbuchhandwerk und Techniken kooperativer Stoffentwicklung (»Writers’ Room«) mit angewandter künstlerischer Forschung.Weitere Informationen unter www.showrunners.eu