Berufsbegleitender Master »Entertainment Producing« startet wieder an der ifs

Nachhaltige Unterstützung und Stipendiengeber aus der Branche

Bewerbungsphase läuft bis 15. April 2025, Online-Infotermin am 01.04.

An derläuft noch bis 15.04. die Bewerbungsphase für den dritten Jahrgang des Masters »Entertainment Producing«. Der im deutschsprachigen Raum einzigartige berufsbegleitende Studiengang widmet sich unter der Leitung von Formatexpertinder Entwicklung, Produktion und Auswertung von Entertainment-Formaten. Interessierte können beimamFragen zu Studieninhalten sowie zur Bewerbung klären.Der zweijährige Studiengang wurde auf Initiative dersowie in enger Kooperation mit profilierten Entertainmentproduzent*innen aus Nordrhein-Westfalen entwickelt. Für den neuen Jahrgang sind bereits wieder hochkarätige Kooperationspartner und Stipendiengeber an Bord: Bavaria Entertainment, Endemol Shine Germany, Mediengruppe RTL Deutschland, Netflix, Riverside Entertainment, UFA Show & Factual, Warner Bros. International Television Production und der WDR.Wie erfolgreich der praxisnahe Studiengang ist, zeigt sich insbesondere am Werdegang der Studierenden aus den ersten beiden Jahrgängen, die in Führungspositionen aufsteigen oder als Quereinsteiger in die Entertainmentbranche wechseln konnten. Auch Projektergebnisse der Studierenden werden von der Branche weiterentwickelt, optioniert und gepitcht: So wurde Absolventmit seinem Masterprojekt als Finalist zum MIPFORMATS PITCH nach Cannes eingeladen und konnte sein Gameshow- Format „Unknown Champions“ bei der internationalen Fachmesse MIPTV 2024 vor einer internationalen Branchen-Jury präsentieren.Der Masterstudiengang richtet sich an Medienschaffende aus der Entertainment-Branche und Quereinsteiger*innen aus artverwandten Bereichen. Als angehende Entertainment-Producer werden sie berufsbegleitend qualifiziert, um als kreative Führungspersönlichkeiten im Entstehungsprozess eines Entertainmentformats die inhaltliche und ökonomische Verantwortung zu tragen. Unterstützt durch profilierte Branchenexpert*innen erforschen sie bestehende Formatproduktionen, darunter Show, Factual Entertainment oder Reality, und entwickeln eigene innovative Unterhaltungskonzepte.Zu den Dozierenden gehören u. a., Programmchef VOX,, GF UFA Show & Factual,, Director Legal und General Counsel Banijay Germany,, Stellv. Unterhaltungschef und Leiter strategisches Development ZDF,, Gründer & CEO DRIVE beta,, GF Warner Bros. International TV Production,, GF bildundtonfabrik,, GF Florida Entertainment, Stephan Neumann, GF Riverside Entertainment,, Head of Global Entertainment Production, FremantleMedia,Führungstrainerin und Business Coach,, GF ITV Studios Germany,, GF We are Era,GF Endemol Shine Germany.„Entertainment ist DAS Genre einer unsicheren Zeit. Die Nachfrage nach Entertainmentproduktionen auf allen Kanälen ist ungebrochen, aber die Refinanzierung und Distribution komplexer denn je. Umso wichtiger erscheint die kritische Auseinandersetzung mit dem Genre und ein praxisnahes Verständnis für kreative und wirtschaftliche Zusammenhänge. Hier setzt unser Master an und begleitet in Ergänzung zur Berufspraxis Studierende bei ihren nächsten Karriereschritten. Ich freue mich auf starke Bewerbungen und bin dankbar, dass wir durch unsere Kooperationspartner wieder Stipendien vergeben können, um ambitionierte Entertainment-Talente dabei zu unterstützen, zusätzlich zum Job auch noch den Master zu machen.“Weitere Informationen unter www.filmschule.de