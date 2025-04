»1. Female Gaze – CineOne & sPOTTlight Nachwuchspreis für Bildgestalter*innen in NRW« geht an ifs-Absolventin Zoé Dumas

ifs-Absolventin Zoé Dumas ist für ihre Kameraarbeit am »El Mártir« dermit dembeimausgezeichnet worden.Der Preis honoriert herausragende Bildgestaltung und unterstützt Nachwuchsbildgestalter*innen aus NRW. Er setzt ein Zeichen für Gleichberechtigung in den Filmgewerken und verschafft regionalen Filmschaffenden mehr Sichtbarkeit. Der Sachpreis ist dotiert mit 5.000 € in Form eines Equipment-Verleihs und wird ermöglicht durch Unterstützung der Dortmunder Unternehmen CineOne und sPOTTlight.Die Jury um die Bildgestalter*innen Conny Beißler, Adriana Berroterán und Andaç Karabeyoglu urteilte: „Zoé Dumas‘ Kameraarbeit besticht durch Reife, Tiefe und einen respektvollen Umgang mit Darsteller*innen und Handlung. Mit präzisem Gespür verstärkt die Bildgestaltung Dramaturgie und Intensität der Erzählung".In dem von dergeförderten Drama(Regie: Alejandro Mathé , Drehbuch: Alejandro Mathé, Jose Alberto Arias Pereira,Produzentin: Anna Weber , DoP: Zoé Dumas , Editing & Sounddesign: Leo Muheim , Szenenbild: Luca Wirtz ) erkundet ein junger Mann seine Sexualität anhand der halbnackten Figur von Jesus Christus und den Märtyrern. In dem Wunsch, so auszusehen wie sie, beginnt er masochistische Neigungen zu entwickeln, die schon bald außer Kontrolle geraten.studierte an der ifs im Fachschwerpunkt Kamera – Director of Photography des BA Film: »El Mártir« ist ihr Abschlussfilm und wurde in Spanien gedreht. Der Film wurde bei Filmfestivals in ganz Europa gezeigt und gewann einige Preise. Für ihre Bildgestaltung des Films war Zoé Dumas bereits beim First Steps Award 2023 für den Michael-Ballhaus-Preis fürnominiert.Vom 1. bis 6. April standen beim IFFF Dortmund+Köln die Regiearbeiten von Frauen im Zentrum des großen Filmprogramms. Das jährlich zwischen Dortmund und Köln wechselnde Festival fand 2025 in Dortmund statt und präsentierte über 100 aktuelle und historische Filme aus der ganzen Welt.