Wie Frauen im Jahr 2025 daten

Die bilinguale Umfrage - verfügbar in Deutsch und Englisch - lädt Frauen auf dem globalen Dating-Markt dazu ein, über ihre Dating-Vorlieben, roten Fahnen, Wünsche und Deal-Breaker zu sprechen.sagt Violette De Jaer, Brand Manager bei POPCORN.Mit Fragen, die von gewünschten Plattformfunktionen bis hin zu der Frage reichen, wie sich Frauen das Online-Verhalten von Männern wünschen, zielt die Umfrage darauf ab, überholte Normen in Frage zu stellen und eine echte weibliche Perspektive in die Online-Dating-Erfahrung einzubringen.Diese Ergebnisse werden direkt in die kommenden Produktfeatures und Community-Richtlinien von POPCORN einfließen. POPCORN hat sich zum Ziel gesetzt, einen geschlechterfreundlichen, inklusiven und frauenzentrierten Online-Dating-Bereich zu schaffen.Die Kampagne hat bereits ein starkes Engagement auf Poppen.de und POPCORN ausgelöst und zu einem offenen Dialog und ehrlichem Feedback angeregt - etwas, das die Branche dringend braucht., ergänzt Molly Antigone, Content Managerin bei POPCORN.Beteiligen Sie sich an der Diskussion:?? Deutsche Umfrage: https://surveytool.typeform.com/POPWomen ? Englische Umfrage: https://surveytool.typeform.com/Womenmatters Die endgültigen Ergebnisse und die eingehende Analyse werden in diesem Frühjahr in einem internationalen Bericht veröffentlicht, in dem die verschiedenen weiblichen Perspektiven in allen Sprachen, Kulturen und sexuellen Identitäten dargestellt werden. Das Ziel? Das Feedback in umsetzbare Veränderungen umzuwandeln - innerhalb der Plattform, der Branche und des Online-Datings im Allgemeinen.