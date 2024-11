„Beste App“ bei den UK Fetish Awards 2024

Ideawisegroup / FET, November 2024Auch wenn wir den Preis in diesem Jahr nicht gewonnen haben, sehen wir die Nominierung als Bestätigung unserer Werte und als Ansporn, noch zielstrebiger auf den UK Fetish Awards 2025 hinzuarbeiten. Wir danken unserer Community und allen Unterstützern für ihr Vertrauen und sind motiviert, auch weiterhin Standards in Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Inklusivität zu setzen.Die UK Fetish Awards feiern jedes Jahr die Vielfalt der Kink-Industrie und würdigen herausragende Beiträge zur Entstigmatisierung von Fetisch-Arbeit. FETs Sieg unterstreicht unseren Einfluss auf die Community und unsere einzigartigen Funktionen, wie den BDSM-Persönlichkeitstest, persönliche Profile, Video- und Textchats sowie ein großes Forum. Diese Tools fördern eine einladende und unterstützende Umgebung, die es Nutzern ermöglicht, ihre Identität frei auszudrücken.Die Nominierung als „Beste App“ bestätigt unser Bestreben, Standards in Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Inklusivität zu setzen. Wir streben weiterhin danach, unsere Reichweite zu erweitern und die Kink-Community in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und darüber hinaus zu stärken.Fetisch.de und die FET APP sind die beliebtesten und wahrscheinlich auch erfolgreichsten alternativen Dating-Portale in Deutschland. Mit mehr als 4 Millionen Mitgliedern und einer seit 11 Jahren wachsenden verantwortungsvollen Community setzten wir Standards und machen die Branche sichererer, seriöser, fairer und benutzerfreundlicher – und das grundlegend kostenlos, ergänzt von unserem Freemium-Geschäftsmodell.In der Community treffen sich Frauen, Männer, nichtbinäre und trans* Personen sowie Paare mit unterschiedlichsten sexuellen Vorlieben und alltäglichen Interessen. Auf einer eigenen Profilseite können sich die Nutzer*innen mit Bildern, Texten, einem BDSM-Persönlichkeitstest und Videos vorstellen. Kontakte können ganz einfach über Video- und Textchats sowie ein großes Forum und Kontaktanzeigen gefunden werden.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte FET-App