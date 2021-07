Effiziente Helfer in der Heuschnupfen-Saison

Niesen und Fließschnupfen

Bindehautentzündung

Kribbeln in Nase und Augen

Überempfindlichkeit der Schleimhäute

Kopfschmerzen, Müdigkeit und Erschöpfung

Atemnot bis hin zu Asthma

Hautausschläge und Juckreiz

Vor dem Schlafen duschen und Haare waschen

Kleidung nicht im Schlafzimmer ausziehen

Gezieltes Lüften

Glatte Böden und regelmäßiges Wischen

Wenige Staubfänger aufstellen

Luftreiniger im Wohn- und Schlafbereich platzieren

In Deutschland sind rund 15% der Menschen von einer Pollenallergie - im Volksmund als „Heuschnupfen“ bezeichnet - betroffen. Tendenz steigend. Pollen und Blütenstaub sind dabei die häufigsten Allergieauslöser. Aktuell haben die Pollen von Getreide und Gräsern Hochkonjunktur – und dies wohl den ganzen Sommer über. Das vermiest so manchem Heuschnupfen-Betroffenen daher leider die warmen Monate etwas. Auch die sogenannten Spätblüher scheuen keine kühleren Temperaturen. Die bekannteste Vertreterin ist hierbei die Ambrosia. Viele Allergiker haben dadurch sogar bis in den Herbst hinein mit den Belastungen durch eine Pollenallergie zu kämpfen.Studien zeigen, dass die jährliche Anzahl der Tage mit allergenen Pollen in der Luft in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich gestiegen ist. Bei Allergikern kommt es durch den Pollenkontakt – beispielsweise wenn die Pollen an die Schleimhäute der Nase oder die Bindehäute der Augen gelangen - zu einer Überreaktion des Immunsystems und dadurch zu entzündlichen Reaktionen. Vielfach genügt hierbei aber schon ein geringer Kontakt während des Pollenflugs.Was vielen nicht bewusst ist: Die Belastung in Innenräumen während der Pollenflugzeit ist oft viel höher als im Freien. Denn der krankmachende Staub wird mit der Kleidung, den Schuhen und den Haaren in die Wohnung getragen. Auch Fenster, die zum Lüften geöffnet werden, bieten den feinen Staubpartikeln freie Bahn in die Innenräume. Für Allergiker ist deshalb entscheidend, die Konzentration von Allergenen und Schadstoffen in Innenräumen zu minimieren. Der Einsatz der leistungsstarken IDEAL AP PRO-Luftreiniger „Made in Germany“ trägt hierzu entscheidend bei. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Modellen bietet IDEAL für jeden Bedarf den passenden Luftreiniger. Allen gemeinsam ist, dass sie saubere Luft in den Alltag bringen. Die kleineren Modelle IDEAL AP30/40 PRO eignen sich für Wohnräume, das Homeoffice und kleinere Büros sowie Wartezimmer und Therapieräume. Die größeren Geräte IDEAL AP60/80 PRO und AP140 PRO reinigen effizient die Luft in großen, stark frequentierten Räumen. Sie sind damit optimal für Großraumbüros, Konferenzräume, Hotels, Klassenzimmer, Restaurants und Fitnessstudios.Die IDEAL Hochleistungs-Luftreiniger überzeugen mit Höchstwerten bei Luftdurchsatz und Reinigungsleistung. Denn die verbauten, mehrstufigen IDEAL 360°-Smartfilter verfügen über eine besonders hohe Abscheideleistung. Die Patronenbauform gewährleistet eine effektive Ausnutzung der gesamten Filteroberfläche und der Luftstrom erfasst auch weiter entfernte Partikel im Raum optimal. Die hochwirksamen IDEAL 360°-Smartfilter filtern 99,99 % aller Partikel (bei 0,2 Mikrometern), Aerosole, Schadstoffe, Krankheitserreger wie Viren und Bakterien, aber auch Gase und Moleküle aus der Raumluft.Die fünf hocheffizienten, mehrstufigen Filterschichten (Vorfiltergitter, Vorfilterschicht, HEPA-Mikrofaserschicht, Aktivkohleschicht und Abdeckschicht) fangen dabei alles ab: kleinere und größere Partikel, Gase und Moleküle. Sogar MPPS („Most Penetrating Particle Size“), die am schwierigsten abzuscheidenden Partikel mit einer Größe von nur 0,1 bis 0,3 Mikrometern, werden damit zuverlässig aus der Innenraumluft gefiltert. Diese lungengängigen und ultrafeinen Partikel sind am schwierigsten abzuscheiden und können krank machen. Dank dieser Filter werden aber nicht nur Pollen, sondern auch eine Vielzahl weiterer Allergieauslöser aus der Raumluft gefiltert und die Beschwerden deutlich gelindert. Zu den häufigsten Allergenen zählen neben Pollen u.a. Haustierschuppen, Tierhaare, Kot von Hausstaubmilben, Schimmelpilzsporen sowie verschiedenste Chemikalien.Den Unterschied kann man spüren: Für reine Luft und mehr Wohlbefinden - im Büro, zu Hause und auch überall sonst. Die IDEAL AP PRO-Luftreiniger bieten beste Leistung bei überdurchschnittlich hoher Laufruhe. Damit eignen sich die Geräte auch ideal für den Einsatz im Schlaf- oder Kinderzimmer. Wenn es noch leiser sein soll, sorgt der integrierte Nachtmodus für einen ultraleisen Betrieb im Hintergrund.Viele Allergiker setzen in ihrer Not auf Tabletten, Antihistaminika und Antiallergika, um die Beschwerden zu lindern. Doch nicht immer muss der Griff zu Medikamenten der erste Schritt sein. Denn selbst wenn diese helfen, bedeutet dies oft Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder Belastungen für Leber oder Niere. Mit einem IDEAL-Luftreiniger kann die Pollenkonzentrazion in Innenräumen drastisch reduziert werden und im Gegensatz zu Medikamenten werden damit die Pollen aus der Luft entfernt, bevor sie mit dem Körper in Kontakt kommen. Der Allergiker muss somit nicht warten, bis Symptome während der Pollenflugzeit auftreten, um diese anschließend bekämpfen zu können. Durch den Einsatz von IDEAL-Luftreinigern kann man auf Medikamente verzichten und tut seiner Gesundheit etwas Gutes.Die Beschwerden bei Heuschnupfen können teilweise sehr heftig sein. Dazu zählen u.a.:Die Lebensqualität der Betroffenen kann durch die Pollenallergie erheblich beeinträchtigt werden. Dies betrifft sowohl das Sozialleben als auch die berufliche oder schulische Leistungsfähigkeit. Wer von besonders schweren Symptomen des Heuschnupfens betroffen ist, hat häufig auch mit einer entsprechenden Tagesmüdigkeit zu kämpfen – die wiederum oft eine herabgesetzte Konzentrations- und Lernfähigkeit nach sich zieht.Ein paar einfache Tipps helfen dabei, die Heuschnupfen-Beschwerden zu lindern: