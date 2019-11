Pressemitteilung BoxID: 777148 (Krug & Priester GmbH & Co. KG)

Der Erkältung keine Chance

IDEAL Luftreiniger und Luftbefeuchter tragen aktiv dazu bei, die nasskalten Monate gesund zu überstehen

Mit den Herbst-/Wintermonaten naht auch wieder die Erkältungszeit. Schniefnasen und hustende Kollegen gehören dann zum gängigen Büroalltag. IDEAL Luftreiniger und Luftbefeuchter tragen aktiv dazu bei, die nasskalten Monate gesund zu überstehen.



Täglich ist der Mensch vielen Umweltbelastungen ausgesetzt. In den nasskalten Monaten kommen zusätzlich die Gefahren geringer Luftfeuchtigkeit und trockener Schleimhäute hinzu. Wenn draußen die Temperaturen sinken, verbringen wir den Großteil des Tages in verstärkt geheizten Innenräumen. In der Folge tummeln sich Krankheitserreger vermehrt und deutlich länger in der Raumluft. Bakterien und Viren können sich dadurch schneller ausbreiten und belasten den menschlichen Organismus zusätzlich. Dies führt zu einer deutlich höheren Anfälligkeit für Erkältungen, grippale Infekte sowie allergische Atemwegserkrankungen. Vor Halsweh, Kopf- und Gliederschmerzen fürchtet man sich bereits beim Aufwachen.



Gesunde Mitarbeiter kosten Geld – kranke ein Vermögen

Wenn die kranken Kollegen trotzdem zur Arbeit kommen, ist es vorprogrammiert, dass sich die Krankheitserreger schnell im ganzen Büro verteilen. Die Übertragungswege sind dabei vielfältig: Neben der Tröpfcheninfektion und dem Händeschütteln sind auch Türklinken, Telefonhörer, Tastatur und Maus oder andere gemeinschaftlich genutzte Objekte im Büro echte Keimherde zu dieser Jahreszeit. Daraus resultiert meist die Zunahme von Krankheits-Fehltagen und Personal-Ausfallkosten.



Wussten Sie, dass der Mensch täglich rund 10 Kubikmeter Luft einatmet? Wenn man bedenkt, dass sich in einem Kubikmeter Raumluft bis zu 15.000 Grippeviren tummeln können, wird einem dabei doch etwas mulmig zumute. So ist es auch nicht verwunderlich, dass statistisch jeder Arbeitsnehmer in Deutschland im Jahr 2017 durchschnittlich 15 Tage krankgeschrieben war und rund 15% davon auf Kosten von „Erkältungen“ gingen. Dies entspricht einer Fehlzeit von 2,34 Ausfalltagen je Erwerbsperson (Quelle: Techniker-Krankenkassen-Report 2017). Für viele Firmen ist dieser hohe Krankenstand zwischenzeitlich ein echtes Problem und der volkswirtschaftliche Schaden enorm. Doch diesen Gefahren kann durch den Einsatz der IDEAL Luftreiniger und Luftbefeuchter gezielt Abhilfe geschaffen werden.



IDEAL Luftreiniger – Der Schutz vor Ansteckung

Die fünf hocheffizienten, mehrstufigen Filterschichten in den IDEAL Luftreinigern fangen alles ab: kleinere und größere Partikel, Gase und Moleküle. Dazu zählen auch Krankheitserreger - wie Erkältungs- und Grippeviren - sowie Bakterien und Schadstoffe. Und sie filtern sogar MPPS („Most Penetrating Particle Size“), die am schwierigsten abzuscheidenden Partikel mit einer Größe von nur 0,1 bis 0,3 Mikrometern zuverlässig aus der Innenraumluft. Diese lungengängigen und ultrafeinen Partikel sind am schwierigsten abzuscheiden und können krank machen. Die IDEAL Geräte sorgen für einen sehr guten Luftdurchsatz von bis zu 800 m3 pro Stunde. Das heißt, bei einer Platzierung in der richtigen Raumgröße wird die komplette Raumluft 4 bis 5 Mal pro Stunde umgewälzt. Der Balinger Hersteller bietet eine Vielzahl an leistungsstarken Geräten, deren hochwertiges Design sich perfekt in jedes Ambiente einfügt. Durch ihren energiesparenden und flüsterleisen Betrieb sowie die intuitive, einfache Bedienung ist der Einsatz überall im Innenraum problemlos möglich. Die Luftqualität lässt sich damit spürbar verbessern und eine unbelastete Umgebung schaffen. Dadurch sinkt die Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz deutlich und die Luftreiniger-Investition macht sich dadurch schnell bezahlt.



IDEAL Luftbefeuchter – Für angenehme Luft und ideales Raumklima

Auch unangenehme Gerüche sowie eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit sind in den nasskalten Monaten keine Seltenheit. Dies kann zu Unwohlsein, Müdigkeit und verminderter Leistungsfähigkeit führen. Trockene Schleimhäute und vermehrte Infektanfälligkeit sind ebenfalls häufig die Folge. IDEAL Luftbefeuchter wirken dieser trockenen Raumluft entgegen. Während der Heizperiode halten sie eine ideale Luftfeuchtigkeit im Bereich von 40 bis 60 Prozent, wodurch die Infektanfälligkeit auf ein Minimum reduziert wird. Neben angenehmerer Luft sowie einem idealen Raumklima ist dadurch auch deutlich mehr Wohlbefinden garantiert.

