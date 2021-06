Als Vanilla Ninja mit ihrem ersten Hit »Tough Enough« vor über 15 Jahren die Charts aufmischte hätten wahr- scheinlich die Wenigsten damit gerechnet, dass sich hieraus ein Siegeszug durch ganz Europa als auch durch Südamerika & Japan in Gang setzen würde.



Der erste Longplay »Traces Of Sadness« konnte sich auf Anhieb in den Top 3 der deutschen Charts platzieren und erreichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz Platin Status. Auch der zweite Long- play der Band »Blue Tattoo« war äußerst erfolgreich (Gold & Platin in diversen Ländern).



Als man sich anläßlich eines Benefiz Konzerts 2019 wieder zusammenfand war der Gedanke eines Relaunchs schnell geboren! Frontfrau Lenna: »Es fühlte sich einfach richtig an wieder zusammen auf der Bühne zu stehen!«.



Nun, zwei Jahre danach wurde das neue Album »Encore« fertig gestellt!



Bereits die erste Single Veröffentlichung »Gotta Get It Right« machte deutlich, dass die Band nichts von ihrer Power verloren hat. Dennoch sind die Mädels deutlich erwachsener geworden, was sich auch in ihrer Musik wider spiegelt! »No Regrets« etwa überzeugt durch eine wunderschöne fast schon irisch-folkloristische Anmu- tung. Bei »Driving Through The Night« indes baut man eher auf elektronische Klänge ohne dabei überladen zu wirken. Elektronisch geht es auch beim Titeltrack »Encore« zur Sache. Ein Titel der gewisse Dance Einflüsse nicht verbergen kann und den man so von Vanilla Ninja nicht unbedingt erwarten konnte! Zart-sinnlich zeigt sich die Band bei dem Stück »Incredible«. Hier kommen quasi drei Kompositionen übereinander gelagert zum Zuge gepaart mit wunderschönen Satz Gesängen. Kurzum: Das Album glänzt durch eine enorme Vielschichtigkeit! Vanilla Ninja sind zurück: und wie!!!

