Westlake erwirbt mit Unternehmerinvestorenkreis Mehrheit an der ICE AESTHETIC GmbH

Gemeinsamer Wachstumskurs von WESTLAKE PARTNERS und ICE AESTHETIC

ICE AESTHETIC steht seit 2014 für nichtinvasives Bodycontouring auf höchstem Niveau. Durch die enge Zusammenarbeit mit Medizintechnikhersteller Deleo und mehr als 100 Fachärztinnen und Fachärzten positioniert sich das Berliner Unternehmen erfolgreich als Premiumanbieter im ästhetischen Bereich. Die bisher inhabergeführte ICE AESTHETIC GmbH setzt ihren Wachstumskurs jetzt in der Zusammenarbeit mit WESTLAKE PARTNERS fort.



Ein von WESTLAKE PARTNERS initiierter Unternehmerinvestorenkreis übernimmt zusammen mit den drei bisherigen Gesellschaftern und Managern des Unternehmens über eine gemeinsame Obergesellschaft sämtliche Anteile. Das Ziel dieser Obergesellschaft: Die Marke ICE AESTHETIC weiter ausbauen, neue Geschäftsfelder erschließen und nachhaltige Wachstumsstrategien umsetzen.



WESTLAKE PARTNERS investiert zusammen mit erfahrenen Unternehmern und internationalen Investoren in erfolgreiche deutsche Mittelstandsunternehmen im Bereich Healthcare und Medizintechnik. Westlake verfolgt im Rahmen seiner langfristigen Anlagestrategie einen unternehmerischen und kooperativen Ansatz, der sowohl Wachstumskapital als auch strategische und operative Unterstützung beinhaltet.



Die ICE AESTHETIC GmbH hat sich in kurzer Zeit zum Marktführer im Bereich Online-Plattformen für nichtinvasive Bodycontouring Behandlungen entwickelt. Seit dem Ausbau des Gerätevertriebs und Gründung der GmbH im Jahr 2016 wuchs ICE AESTHETIC innerhalb Europas rasant zum führenden Anbieter für ästhetische Bodycontouring Methoden an, allen voran im Bereich der Kryolipolyse, ein innovatives, nichtinvasives Kälteverfahren zur Behandlung lokaler Fettdepots. In Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Italien, den Niederlanden und Großbritannien gewinnt ICE AESTHETIC seither zahlreiche sehr namhafte Ärztinnen und Ärzte als Kooperationspartner. Das gemeinsame Ziel von ICE AESTHETIC und WESTLAKE PARTNERS ist neben dem Ausbau des Netzwerks aus Ärztinnen und Ärzten vor allem die Patientenakquise und die Weiterentwicklung der Marke ICE AESTHETIC.



Mitgründer und Geschäftsführer Claudio Gasperi über den wichtigen Schritt, mit Westlake zusammenzuarbeiten: „Wir haben uns in den letzten Jahren enorm entwickelt. Mit der Mehrheitsbeteiligung von Westlake bekommen wir jetzt die Unterstützung, die wir für langfristiges Wachstum brauchen. Gleichzeitig haben wir einen starken Partner an der Seite, der unsere Vision und unsere Werte teilt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und die neuen Chancen.“



Die Gesellschaft wird in Zukunft von einem vierköpfigen Managementteam geführt. Neben dem bisherigen Team tritt Wolf-Dietrich Burkart von WESTLAKE PARTNERS als Geschäftsführer in die Gesellschaft ein.