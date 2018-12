Medizinische Kryolipolyse

19.12.18

Weg mit dem Fett - wenn das nur so einfach wäre! Viele Menschen quälen sich mit Diäten und Sport, um die überflüssigen Kilos loszuwerden. So mancher verzweifelt, denn trotz viel Disziplin bleiben die kleinen Fettdepots oft hartnäckig an Bauch, Hüfte oder Oberschenkeln sitzen. Mit der Kryolipolyse lassen sich diese kleineren Fettdepots schonungsvoll mit gezielter Kälteeinwirkung behandeln. Wichtig ist aber, sich einen erfahrenen Anwender der Kälte-Technik zu suchen, der die Behandlung nach medizinischem Standard durchführt. Als Experten für die Kryolipolyse gelten in Lohne die Fachärzte der Curaderm GmbH.



Geheimrezept Kryolipolyse - was ist das?



Wissenschaftler an der Universität Harvard in den USA entwickelten vor einiger Zeit ein Verfahren, welches die Behandlung von Fettzellen mittels gezielter Kälte ermöglicht. Weil Fettzellen empfindlicher auf Kälte reagieren als andere Körperzellen, können sie über Kälteeinwirkung von außen geschädigt werden. Diese Methode ist die Basis der Kryolipolyse, die heute zur Behandlung von lokalen Fettdepots überall am Körper zum Einsatz kommt. Nach der Kristallisation der Fettzellen übernimmt der Körper den Abtransport der Zellreste. Die Behandlung ist für den Patienten schmerzfrei und dauert pro Sitzung etwa 90 Minuten. Anders als bei operativen Eingriffen wie beispielsweise einer Fettabsaugung ist ein Klinikaufenthalt nicht notwendig und nach dem Verlassen der Praxis kehrt der Patient in den Alltag zurück.



Vorteile von ICE AESTHETIC Lohne: Professionelle und hochwertige Kryolipolyse-Behandlung



Zwei Faktoren sind für einen gesunden und optisch ansprechenden Behandlungserfolg entscheidend: die eingesetzte Technik und die Erfahrung des Behandlers. Deshalb arbeiten die Partner von ICE AESTHETIC mit hochwertigen, als Medizinprodukt zugelassenen Kryolipolyse-Geräten aus Frankreich. Ausschließlich Ärzte und medizinisches Fachpersonal dürfen die Behandlung durchführen. Das garantiert eine Versorgung auf hohem medizinischen Niveau.



Die Leistungen bei ICE AESTHETIC gehen aber über die eigentliche Kryolipolyse-Behandlung hinaus: Eine kostenlose Beratung sowie die kostenfreie Nachsorge sind selbstverständlich. Viele Kunden berichten über die Freundlichkeit in ihrer Praxis und erwähnen insbesondere die Zeit, die man sich für sie genommen hat.



Kryolipolyse in Lohne: Curaderm und Dr. med. Kornelius Hoffmann



Am Standort Lohne betreut in der Praxis von Curaderm ein erfahrener Facharzt für Dermatologie und Venerologie, Allergologie und Phlebologie den Bereich Kryolipolyse. Herr Dr. med. Kornelius Hoffmann kann aufgrund seiner Erfahrung auf dem Gebiet der Fettreduktion eine absolut sichere Behandlung für den Patienten gewährleisten. Die Praxis in Lohne überzeugt mit einem offenen Ambiente, einer umfassenden Beratung, einer persönlichen Betreuung und einer transparenten Kostenpolitik.



Die Kryolipolyse gehört in den USA bereits zu einem etablierten und anerkannten, nicht-invasiven Verfahren. ICE AESTHETIC, mit zahlreichen Standorten überall in Deutschland, ist ein erfahrener Partner mit bewährten Sicherheits- und Qualitätsstandards. Patienten mit Interesse an der Kryolipolyse wenden sich am besten für eine unverbindliche Beratung zu diesem Thema an die Curaderm GmbH in Lohne.

