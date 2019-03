Medizinische Kryolipolyse von ICE AESTHETIC® auf höchstem Niveau

01.03.19

Dr. Joachim Graf von Finckenstein ist mehrfach ausgezeichneter Facharzt für plastische Chirurgie und praktiziert seit Jahren erfolgreich in München. Einer seiner Schwerpunkte ist die ästhetische Körperformung mit verschiedenen invasiven und non-invasiven Methoden.In seinen Niederlassungen in München und Starnberg bietet er jetzt auch das Bodyforming mit Kälte in Kooperation mit ICE AESTHETIC® an.In den USA ist die Kryolipolyse längst etabliert, in Europa wird die Behandlung von lokalen Fettdepots immer beliebter: Kälteapplikatoren werden auf der gewünschten Körperstelle platziert und kühlen das Fettgewebe von außen auf Temperaturen um den Gefrierpunkt ab. Das Verfahren basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Fettzellen empfindlicher auf Kälte reagieren als andere Zelltypen. Die Haut und das umgebende Gewebe werden dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Kryolipolyse ist non-invasiv, erfordert also keine OP und hinterlässt keine Narben.In der Praxis von Dr. Finckenstein wird neben der Liposuktion auch die Bauchdeckenstraffung und das Bodylifting angeboten. Die Kryolipolyse eignet sich vor allem für lokale Fettdepots an Bauch, Hüften, Schenkeln oder Oberarmen. Das von ICE AESTHETIC® eingesetzte Medizintechnikgerät aus Frankreich bietet außerdem die Möglichkeit, besonders heikle Areale wie Kinn, Knie oder die BH-Falte zu behandeln. Gerade hier sieht Dr. Finckenstein einen großen Vorteil der Kryolipolyse: „Bei diesen Körperzonen macht eine Fettabsaugung nicht immer Sinn. Eine ausführliche Beratung und ein detaillierter Behandlungsplan ist in solchen Fällen oberstes Gebot. Deshalb sollten ästhetische Eingriffe – mit oder ohne OP – immer vom Spezialisten durchgeführt werden.“Die Qualität der Ergebnisse und die Zufriedenheit der Patienten stehen in der Praxis von Dr. Finckenstein an oberster Stelle. Dazu gehören eine angenehme Atmosphäre, ein persönlicher Ansprechpartner und kurze Wartezeiten.Ob Brustvergrößerung oder Oberlidkorrektur, Dr. Finckenstein nimmt sich bereits vor dem Eingriff viel Zeit für seine Patienten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen, das natürlich wirkt. Der Patient soll nach der Behandlung nicht operiert aussehen: „Unsere Philosophie: Die Spuren des Eingriffs dürfen nicht sichtbar sein! Bei der Kryolipolyse besteht diese Gefahr fürwahr nicht.“