ICE SUMMITS 2022 – Exklusive Eventreihe der 360° Bodyforming-Experten ICE AESTHETIC®

ICE AESTHETIC® ist innovativer Premium Anbieter für nichtinvasive Bodyforming Maßnahmen. In einer exklusiven Roadshow stellt das Unternehmen aus Berlin jetzt seine 360° Bodyforming Methoden praxisnah und aktiv erlebbar vor. Dabei bringt ICE AESTHETIC® versierte Gesundheitsexperten, renommierte Mediziner und Top-Journalisten in verschiedenen Städten miteinander ins Gespräch. „ICE SUMMITS 2022 - Ästhetik trifft Gesundheit“ wird in den kreativen Veranstaltungen zum Dreh- und Angelpunkt für einen anregenden Austausch auf höchstem Niveau.Wechselnde Spezialisten wie der Anti-Aging-Mediziner Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk sind als Begleiter der ICE SUMMITS 2022 eine Inspiration für die hochwertigen Gesprächsrunden. Er stellt als Bestseller-Autor auch sein aktuelles Buch "Das neue Easy-Fasten" vor. Neuste Erkenntnisse aus der Anti-Aging-Forschung, smarte Verbindungen von Gesundheit, Ästhetik und Wohlbefinden sowie moderne Medizintechnik für sanftes Bodycontouring verbinden sich in der geselligen Runde bei Snacks und Champagner zu spannenden Gesprächsverläufen. Beim Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen können Experten und Neuinteressenten gleichermaßen profitieren. Das Team von ICE AESTHETIC® stellt mit den ICE SUMMITS 2022 den perfekten Rahmen für die exklusiven Events und präsentiert zudem live erlebbar die Neuheiten der Medizintechnik für das 360° Bodyforming vor.Der Startschuss der ICE AESTHETIC® Tour fand in Stuttgart und Hamburg statt. Edel präsentiert sich das Konzept der ICE SUMMITS 2022 zeitnah an den nächsten Stationen in Bremen, Erfurt, Wien und München. Weitere Termine sind bereits geplant, um Experten und Spezialisten aus Ästhetik, Medizin und Presse einen gelungenen Abend zu bereiten.Die vollständige Tourliste entnehmen Interessenten der Eventseite des Unternehmens unter https://events.ice-aesthetic.com/ ICE AESTHETIC® aus Berlin arbeitet europaweit mit Fachärztinnen und Fachärzten zusammen. Dabei setzt das Unternehmen nicht allein auf klassische Information zu Behandlungen und modernster Medizintechnik, sondern auch auf den fruchtbaren Austausch mit vielfältigen Spezialisten für eine hochwertige Gesundheitsfürsorge.