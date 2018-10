Fettbehandlung durch Kryolipolyse

11.10.18

Keine Betäubung

Keine Narben

Keine Ausfallzeit

Hohe Kundenzufriedenheit

Hautschonend und schmerzarm

Kryolipolyse - Was zunächst wie ein moderner Zungenbrecher klingt, ist ein hoch innovatives Verfahren aus den USA, das die besondere Kälteempfindlichkeit der Fettzellen nutzt, um Fettdepots am Körper zu behandeln. Der deutsche Anbieter ICE AESTHETIC hat sich auf die Fettzellenbehandlung mit Kälte (Kryo=Kälte, Frost) spezialisiert und bietet die Kryolipolyse in Kooperation mit Fachärzten an bereits über 35 Standorten in Europa an. Neu eröffnet wurde kürzlich das Zentrum Kryolipolyse in Weimar.Die Kryolipolyse ist eine Anwendung, die Sicherheit und Wirksamkeit miteinander kombiniert. Bei der Behandlung werden unterschiedlich geformte Kälte-Applikatoren eingesetzt, die das entsprechende Fettgewebe mittels Vakuum in den Applikator einziehen. Im Anschluss wird das Gewebe für circa60 bis 70 Minuten kontrolliert auf Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts heruntergekühlt. Ein Kälteschutztuch, aufgelegt auf die Haut, schützt das umliegende Gewebe.Vorteile der Anwendung:Es gibt verschiedene technische Geräte, um Fettdepots mithilfe von Kälte zu behandeln. Besonders bewährt hat sich das CRISTAL®-Kryolipolyse-System. Zugelassen als Medizintechnik-Gerät verfügt es über ein spezielles Sicherheitssystem. Mit acht Überwachungssensoren unterscheidet es sich deutlich von den qualitativ minderwertigen, in Asien hergestellten Geräten, die vor allem in Sonnen- und Kosmetikstudios eingesetzt werden und überhaupt nicht als Medizintechnik-Produkt zugelassen sind. Das CRISTAL®-System verfügt über sieben unterschiedlich geformte Applikatoren und ermöglicht eine gleichzeitige Behandlung von zwei Zonen. Die Kühlung erfolgt gleichmäßig und konstant, um das Gewebe zu schonen.Die Privatpraxis für Orthopädie in Weimar kooperiert mit ICE AESTHETIC und greift damit auf die Erfahrung von weit mehr als 20.000 Behandlungen pro Jahr zurück. ICE AESTHETIC ist spezialisiert auf die medizinische Kryolipolyse und steht getreu dem Slogan "ICE AESTHETIC bringt dich in Form" für eine sichere und effektive Behandlung. Die Praxis in Weimar ist mit hochmoderner Medizintechnik ausgestattet und beschäftigt geschultes Fachpersonal.Der Kryolipolyse-Experte Dr. med. Mario Bernsdorf verfügt über einen Facharzttitel für Orthopädie und Chirotherapie und ausgezeichnete anatomische Kenntnisse. In seiner Praxis in Weimar wird Wert auf eine ausführliche Beratung, eine Anamnese und eine Fotodokumentation sowie einen kostenlosen Nachsorgetermin gelegt. Nach der Behandlung erhalten Patienten an der behandelten Körperzone eine manuelle Massage.