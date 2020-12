Buchvorstellung: „Akademisch Kommunizieren – Bausteine sozialwissenschaftlichen Forschens“

Aufbau des Bandes:



Der Aufbau des Buches ist dabei vom Leitziel wissenschaftlichen Lernens bestimmt: Nach einer Einführung in den Umgang mit Begriffen, Definitionen und Theorien führt der Weg vom Schema der wissenschaftlichen Erklärung über Ziel-Mittel-Systeme bis hin zum Werturteilsstreit in den Sozialwissenschaften. Der zweite Teil greift diese Inhalte auf und vermittelt Anleitungen zum wissenschaftlichen Arbeiten. Er zeigt die einzelnen Schritte einer wissenschaftlichen Untersuchung von der Themensuche über die Durcharbeitung bis zum abschließenden Bericht auf. Im dritten Teil folgt eine kurze wissenschaftsphilosophische Ergänzung mit einer Einführung in das moderne Wissenschaftsverständnis und mit einem Exkurs über das zwar ungelöste, im wissenschaftlichen Argumentieren aber immer noch durchscheinende Universalienproblem. Ergänzend finden sich noch wertvolle Hinweise zum Aufbau einer akademischen Arbeit, zur Vermeidung von Fehlern und zum korrekten Zitieren.



Über den Autor:



Universitäts-Professor Dr. Klaus Anderseck studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an den Universitäten Köln, Marburg und Regensburg. Als Hochschullehrer war er an der Universität Kassel und an der Fernuniversität in Hagen tätig. Über die Beteiligung an mehreren bundesweiten empirischen Forschungsprojekten setzte er sich intensiv mit den Vorgehensweisen der empirischen Sozialforschung auseinander.

(lifePR) (