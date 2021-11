Jahrestagung im IBB Hotel Altmühltal-Eichstätt

Das Team der IBB Hotel Collection, Teil der Von der Heyden Group, die 9 Hotels in Deutschland, Malta und Polen betreibt, trafen sich kürzlich im wunderschönen IBB Hotel Altmühltal-Eichstätt.



Es waren ein paar intensive Tage, in denen das Unternehmen an seiner neuen Vision für die kommenden Jahre arbeitete. Das Team genoss während ihres Aufenthaltes und bei einer Stadtführung auch die Schönheit von Eichstätt, die es zu bieten hat.



Trotz der Krise hat die IBB Hotel Collection in den vergangenen Jahren an einer konsequenten Strategie gearbeitet und dabei den Blick nach vorne gerichtet, um die langfristige Lebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern.



Die IBB Hotel Collection hat Samuel Santos zum Director of Sales and Quality und Alexander Schreiter zum Managing Director der IBB Hotels Germany ernannt.



Wie Herr Santos erklärte:



„IBB Hotel Collection strebt in den kommenden Jahren nach Exzellenz, wobei Qualität, ökologische Nachhaltigkeit und Top-Destinationen den Kern unserer Hotelgruppe bilden werden. Das Unternehmen befindet sich in einer Phase der Expansion und Erneuerung.“



Die IBB Hotel Collection wird in Kürze neue spannende Standorte bekannt geben. Bleiben Sie dran und begeben Sie sich mit uns auf diese Reise!

