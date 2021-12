Der perfekte Aufenthalt für Weinliebhaber

Ingelheim steht für guten Rotwein und für die vielen schönen Weinberge. Dazu besondere Winzereien, die nicht nur hervorragenden Wein produzieren, sondern auch ihre Locations für Veranstaltungen und Feiern vermieten oder verschiedene Aktivitäten rund um das Thema Wein als Rahmenprogramm anbieten. Das IBB Hotel Ingelheim befindet sich in perfekte Lage im Herzen der Stadt Ingelheim.Der Bahnhof ist nur 300m entfernt und das Congress Center King liegt direkt gegenüber vom Hotel. Ingelheim ist eine aufstrebende Stadt in der Region der rheinhessischen Weinberge und ist nicht nur für guten Rotwein bekannt. Am Rande des Rhein-Main-Gebietes erstrecken sich auch die pulsierende Metropolregion Mainz (18 km) und Frankfurt (47 km), die sehr gut erreichbar sind.Vor mehr als 120 Jahren begann die Geschichte der Ingelheimer Winzergenossenschaft, die sich heute im Winzerkeller gegenüber dem IBB Hotel Ingelheim präsentiert.Wenn Sie im Dezember in der Gegend sind, besuchen Sie den Ingelheimer Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr unter 2G Plus-Bedingungen stattfindet und bei dem die Sicherheit im Mittelpunkt steht. Genießen Sie die vielen hübschen Stände und erleben Sie besonders dort die zauberhafte Adventszeit mit Glühweinduft und Weihnachtsliedern!Aktuell können Sie auch jeden Samstag in der Bar 76 von 18.00 bis 1.00 Uhr entspannt einen Drink genießen.In der Rooftop Cocktail Lounge Bar 76, unter der Leitung von "Marcel & Sören", erwarten euch außergewöhnliche Events mit toller Stimmung, coolen Drinks und Snacks, sowie wöchentlich wechselnde DJs, Künstler und vieles mehr.Ob für eine Geburtstagsparty, eine Weihnachtsfeier oder einfach nur für einen netten Abend, Reservierungen können bei unserem Partner unter http://www.bar76-ingelheim.de vorgenommen werden.