Berliner Wirtschaft mit über 230.000 geförderten Coaching-Stunden gestärkt

über 6.000 Coachings für Unternehmen und Existenzgründungen gefördert

knapp 29.000 Coaching-Tage zu Themen wie Finanzierung, Businessplan und Wachstumsstrategie

IKT und Kreativwirtschaft stellen meiste Anträge

Das Berliner Förderprogramm Coaching BONUS feiert 25jähriges Jubiläum am 1. Juli 2022 und zieht eine positive Bilanz mit über 15 Mio. Euro Fördermitteln, die 28.855 Coaching-Tage durch programmeigene Coaches ermöglicht haben. Vor allem die Branchen IKT und Kreativwirtschaft nutzen das Programm verstärkt. Besonders nachgefragte Coaching-Themen sind Finanzierung, Businessplan, Wachstumsstrategie und Marketing/Vertrieb, sowie Nachfolge und QMS.Dem Motto der „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das fest in der Berliner Wirtschaftsförderung verankerte Programm stets treu geblieben und unterstützt die Unternehmen der Hauptstadt mit betriebswirtschaftlicher Beratung beim Gründen und Wachsen mit der Expertise von aktuell 60 programmeigenen Coaches.sieht im Coaching BONUS Programm ein erfolgreiches Instrument am Innovationsstandort Berlin:Am 1. Juli 1997 startete das Förderprogramm als „Technologie Coaching Center (TCC)“ mit dem Ziel, Unternehmen nachhaltig zu stärken, damit sie die unternehmerischen Herausforderungen und Entwicklungen erfolgreich und eigenständig bewältigen. Nachdem zunächst nur technologieorientierte Start-ups und KMU angesprochen wurden, öffnete die Wirtschaftssenatsverwaltung das Programm für die Kreativbranche, Unternehmen des produzierenden Gewerbes, produktionsnahe Dienstleistungen und Soziale Ökonomie sowie für neue Fragestellungen wie Unternehmensnachfolge, Internationalisierung und Digitalisierung. Seit 2015 wird die Antragstellung elektronisch umgesetzt und jährlich der aktuell 60 Coaches umfassende Coach-Pool aktualisiert., betont Dr. Hinrich Holm, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin, die Relevanz des Förderangebotes in der Berliner Wirtschaftsförderung.Jährlich beantragen mehr als 400 Unternehmen ein Coaching mit durchschnittlich fünf Coaching-Tagen (Durchschnitt 2021). Die Resonanz der geförderten Unternehmen und Existenzgründungen ist überwältigend: Die Befragung 2021 ergab eine Weiterempfehlungsbereitschaft von 99 % für das Programm und 99 % für die programmeigenen Coaches.Andreas Bißendorf, Geschäftsführer der IBB Business Team GmbH, begleitet das Förderprogramm seit 2003 und hat die Erfolgsgeschichte des Coaching BONUS miterlebt:Gefördert werden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Gründungen mit ausgeprägtem innovativen Technologiegehalt, Social Entrepreneurs sowie Unternehmen der Kreativwirtschaft mit ersten Umsätzen und Sitz in Berlin. Sie erhalten Zuschüsse zu betriebswirtschaftlichem Coaching durch ausgewählte, qualifizierte Beraterinnen und Berater. Internationalisierung und Nachfolgeregelungen werden branchenunabhängig für KMU des produzierenden Gewerbes sowie des produktionsnahen Dienstleistungsgewerbes bezuschusst.Finanziert wird das Förderprogramm mit Mitteln der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sowie mit Mitteln des Landes Berlin.Das Unternehmen der Sozialen Ökonomie hat die erste produktive Online-Community für Bildung konzipiert. edusiia ist eine neue Plattform, die multimediale Technologien nutzt, um Bildungsenthusiast:innen miteinander zu vernetzen und ihnen die technischen Möglichkeiten zu geben, (online) Bildung für Kinder und Jugendliche besser zu gestalten. Beim Unternehmensaufbau hat sich das Team professionelle Unterstützung durch ein Coaching geholt – gefördert vom Coaching BONUS – und ihr Start-up sicher auf Wachstumskurs gebracht.Anna Papadopoulos, Geschäftsführerin, edusiia GmbHDie IUT Institut für Umwelttechnologien GmbH wurde 1992 als innovatives Unternehmen in Berlin?Adlershof gegründet. Produziert werden u. a. Krypton-85? Stahler?Quellen, die weltweit in Messgeräten zur Schichtdickenmessung u. a. bei der Folienherstellung, der Batterieproduktion sowie in der Textilindustrie zur Anwendung kommen. 2019 begann das Unternehmen, sich um geeignete Nachfolger:innnen zu bemühen und zog Coach Klaus Bartenbach zu Rate. Mit ihm wurde der gesamte Prozess von der Wertermittlung über die Interessentenansprache umgesetzt. Aktuell befindet sich das Unternehmen in den Verhandlungen mit einer internen sowie einem externen Interessent:in.Kirsten Guthmann-Scholz, Managing Director & Prokuristin, IUT Institut für Umwelttechnologien GmbHmula. kanalisiert den gesamten Prozess um Corporate Merchandise auf einer digitalen Plattform. Vom Design, bis zur Produktion, Lagerung und Versand können alle Stakeholder (z. B. HR, Marketing, Office Management oder Sales) im Unternehmen Merchandise effektiv weltweit per Klick steuern und überwachen. Doch bevor es zum erfolgreichen Start-up wurde, führte ein erstes Coaching weg vom geplanten Streetlabel hin zur umgesetzten Idee von mula.Marco Lawrenz, Co-Founder & CEO, Mula GmbHDie LAT Funkanlagen Service GmbH bietet Sicherheits-, Netzwerk- und Übertragungstechnik für Verkehrsbetreiber. Wir installieren passgenaue Hard- und Software für Fahrgastinformationssysteme, -zählung und -WLAN. Im Rahmen das Coaching BONUS wurde das Marktpotential für ein neues Segment evaluiert und die Strategie zur Markteinführung erarbeitet.Larissa Zeichhardt, CEO, LAT GruppeDas in der Gründungsphase befindliche Unternehmen hat eine neue Form der Video-Kommunikation mit extrem großem Marktpotenzial entwickelt: Eine Software ermöglicht die Aufzeichnung und Zusammenfassung von Video-Meetings, sowie deren asynchrone Weiterführung. Die Nutzer:innen können zusätzlich Dateien hochladen und jede Form von Information verknüpfen und das System als Wissensnetzwerk nutzen – auch wenn sie nicht im Video-Meeting dabei waren.Martin Sambauer, Managing Director, timz UG