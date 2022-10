Auftakt für die neue Gründungssaison

2003 Unternehmen sind so bereits entstanden und weiterhin erfolgreich am Markt. 16.007 Arbeitsplätze wurden in der Region Berlin-Brandenburg geschaffen – ein wichtiges Antriebselement für die regionale Wirtschaftskraft.Mit einem starken Netzwerk kann der BPW seit vielen Jahren mehr als 140 Seminare und Workshops, Beratungen und verschiedene Veranstaltungsformate durchführen sowie die Bewertungen von jährlich knapp 400 Geschäftskonzepten gewährleisten.Zwei erfolgreiche Unternehmen, die es im vergangenen BPW-Jahr auf die vorderen Plätze geschafft haben, werden beim Auftakt berichten, wie sie die Starthilfe genutzt haben:erreichte in der dritten Wettbewerbsphase des BPW 2022 den ersten Platz und sicherte sich den Publikumspreis. Das Gründungsteam hat eine elektrisch angetriebene Gehhilfe für Kinder mit körperlichen Einschränkungen entwickelt, die es den Betroffenen ermöglicht, mehr Eigenständigkeit, Mobilität und Freude an Bewegung zu erlangen. Das Unternehmenerhielt den Sonderpreis Nachhaltigkeit des BPW 2022. Das Geschäftsmodell ist eine nachhaltige Bio Haar- und Hautpflege in Pulverform, die rein naturbasiert reinigt und pflegt und gleichzeitig erhebliche Mengen an Plastikmüll einspart.Die Schirmherrschaft für den BPW haben Stephan Schwarz, Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin und Prof. Dr. Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg inne.Stephan Schwarz, Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin: "Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen sehen wir in Berlin ein unvermindert dynamisches Gründungsgeschehen. Um die Stärken und Herausforderungen der Geschäftsidee auch in einem volatilen Umfeld gut herausarbeiten zu können, bietet der Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg eine Fülle von Formaten. Ich freue mich auf die innovativen Ideen, die im Rahmen dieses Angebots entwickelt werden."„Ein dynamisches Gründungsgeschehen ist die Basis dafür, dass der Mittelstand in Berlin und Brandenburg weiter wachsen kann. Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges dürfen nicht zum Gründungshemmnis werden. Deshalb appelliere ich an alle Gründungswilligen in Berlin und Brandenburg: Gründen Sie – jetzt erst recht!“ Minister Prof. Dr. Jörg SteinbachHinter dem BPW stehen als Organisatoren die Investitionsbank Berlin (IBB), die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) und die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB).Getragen wird der BPW von Sponsoren und Partnern aus Politik, Medien und Wirtschaft sowie von den Hochschulen der beiden Länder.Ab sofort sind alle Gründer:innen wieder eingeladen, das kostenlose Unterstützungsprogramm zu nutzen. Dafür genügt eine Registrierung auf www.b-p-w.de