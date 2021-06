Selbsthilfe bei Finanzierungen

Die HYPOFACT AG ( www.hypofact.de ) ist ein auf Finanzierungen spezialisiertes, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2007 betreibt HYPOFACT die Vermittlung von privaten und gewerblichen Finanzierungen in Deutschland. Privatkunden erhalten bei mittlerweile über 65 regionalen Markenpartnern und der Berliner Zentrale eine qualifizierte Finanzierungsberatung und beste Konditionen. HYPOFACT bietet als anbieterunabhängiger Vermittler seinen Kunden Zugriff auf alle relevanten Kreditinstitute in Deutschland. Jeden Monat stellt sich das Unternehmen dem Zinsvergleich des Wirtschafts- und Verbrauchermagazins Finanztest und ist bisher stets auf den vordersten Plätzen vertreten.Das Leistungsspektrum umfasst Lösungen für sämtliche Bedürfnisse und Themen rund um die Immobilienfinanzierung. Egal ob Selbständiger oder Angestellter, ob junge Familie oder Rentnerehepaar - ob Einfamilienhaus, vermietete Wohnung, Mehrfamilienhaus, gewerbliche Objekte, Sanierung oder Umrüstung auf alternative Energien wie Photovoltaik. Die HYPOFACT-Kreditspezialisten informieren und begleiten ihre Kunden vom ersten Beratungstermin bis zum Ende der Rückzahlungsphase.Leistungen:- Zugriff auf alle relevanten Kreditinstitute in Deutschland- Ermittlung eines für den Kunden passenden Produkts- Intelligente Rückzahlungsvarianten (z.B. Schnelltilger)- Einbindung öffentlicher Mittel (z.B. KfW-, sowie Riester-geförderte Darlehen)- Modernisierungsmaßnahmen- Spezialfinanzierungen (regenerative Energie)- Schnelle und klare Aussagen- Zeit- und Geldersparnis, kostenloser Abwicklungsservice- Kompetente Beratung bundesweit vor Ort