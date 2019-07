Pressemitteilung BoxID: 758272 (Hypofact AG)

HYPOFACT ermöglicht vielseitige Finanzierungszugänge für Unternehmen

Start des Spezialbereichs Gewerbefinanzierungen

Für Unternehmer wird es zunehmen schwieriger, beim Thema der Geldbeschaffung den Überblick zu behalten. Insbesondere KMUs haben Probleme damit, einen geeigneten Zugang zu Finanzierungslösungen zu erhalten. Zuletzt hatte der Deutschen Industrie- und Handelskammertage in einer Sommerumfrage ermittelt, dass 36 Prozent der Unternehmen mit weniger als 20 Angestellten über keinen oder verbesserungswürdigen Finanzierungszugang verfügen. Oft seien sie schlichtweg zu klein für eine Bank.



"Dieses Ergebnis aus dem Jahr 2017 wird sich auch 2019 nicht sonderlich verbessert haben", schätzt Matthias Rother, Vorstandsvorsitzender des Finanzierungsvermittlers HYPOFACT AG die aktuelle Lage ein. "Banken haben eine Servicewüste geschaffen, FinTechs drängen mit digitalen Möglichkeiten in den Markt Aber hier müssen die Unternehmer einiges an Finanzierungs-Know-how mitbringen. Doch nicht jeder Unternehmer kann dies neben seinem Hauptberuf stemmen", so Rother weiter. Auch in der immer digitaler werdenden Welt fehlt regelmäßig ein persönliches Beratungs- und Vermittlungskonzept.



Finanzierungsberatung für Firmen



Diese Lücke will die HYPOFACT AG schließen. Im Bereich der privaten Finanzierungen hat das inhabergeführte Unternehmen seit seiner Gründung 2007 rund 70 Standorte aufgebaut. In diesem Jahr startet HYPOFACT nach mehreren Jahren der Marktforschung und Entwicklung mit einem zweiten Vermittlernetzwerk aus Gewerbefinanzierungsspezialisten.



Mit reichlich Unternehmererfahrung und einem seit Jahren gewachsenem Netzwerk an Kreditplattformen und direkten Bankenkontakten ist HYPOFACT für Spezialvermittler wie auch für Unternehmer gleichermaßen interessant.



Kooperationspartner wie der Bundesverband der Betriebswirte des Handwerks (BdH) arbeiten eng mit dem Finanzierungsvermittler zusammen und sind unter anderem auch Ideengeber für fehlende Finanzierungslösungen ihrer Mitglieder aus dem Handwerk. "Gerade im Bereich der Gründerdarlehen mit kleinen Größenordnungen bis 25.000 Euro damit ein Unternehmer loslegen kann, fehlt es an günstigen Lösungen", erklärt Heinz Weber, Bundesvorsitzender des BdH und Mitinhaber des HYPOFACT Regionalbüros Bremerhaven. "Hierzu haben wir uns mit HYPOFACT zuletzt auf unserer Jahrestagung ausgetauscht und neue Projekte definiert, die am langen Ende nicht nur Handwerksbetrieben sondern Unternehmern allgemein helfen werden", ergänzt Weber.



Lösungen jenseits der Hausbank



Bis zu einem Volumen von 100.000 Euro gibt es bereits gute Möglichkeiten. Zum Beispiel über ein eigenkapitalschonendes Produkt wie Leasing können Unternehmer Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungen und vieles Weitere finanzieren. Dabei wird gleichzeitig auch der Kreditrahmen bei der Hausbank geschont.



Eine ebenfalls wertvolle Leistung von HYPOFACT ist das Produkt HYPOFACT gewerbe-kredit. Hier können Unternehmer den Beratungs- und Finanzierungsvermittlungsprozess nach ihren Bedürfnissen

