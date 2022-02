Damit Hauseigentümer die Energiewende 2045 schaffen

Anfang 2022 haben sich bereits die ersten 19 Markenpartner des HYPOFACT-Netzwerkes ausgiebig mit der Thematik Sanierung, Instandsetzung, Verbesserung, Erneuerung und Aufwertung von Immobilien beschäftigt. Einer der Finanzierungsvermittler, der an dem Lehrgang zum zertifizierten Modernisierungsberater teilgenommen hat, ist André Stempel. Dabei flossen viele wichtige Informationen.Einer der Finanzierungsvermittler, der an dem Lehrgang zum zertifizierten Modernisierungsberater teilgenommen hat, ist André Stempel. Dabei flossen für ihn viele wichtige Informationen: „Das Wichtigste, was ich erfahren habe, war, dass wir eine ganze Menge Potenzial in Deutschland auf dem Markt haben, was Sanierung betrifft.“, resümiert er. „Und daraus ergibt sich für uns Finanzierungsberater, dass die Menschen demnächst auch viel finanzieren müssen.“Bei dem Lehrgang ging es allerdings nicht nur um die Finanzierungsmöglichkeiten. Ein weiterer Fokus lag auf der Beantwortung der Frage, wie genau modernisiert werden sollte, um ggf. Fördermittel zu bekommen und wie für die Zukunft entsprechende Ressourcen eingespart werden können. Weniger Verbrauch bedeutet natürlich auch weniger Kosten für den Verbraucher.Die teils schwere Kost wurde aus der Sicht von André Stempel leicht vermittelt: „Der Dozent hat recht alles recht informativ und auch verständlich erklärt. Auch für Leute, die sich im Bauwesen nicht so auskennen wie ich vielleicht.“Damit ist André Stempel nun einer von vielen unabhängigen Spezialisten für Finanzierungen und zertifizierte Modernisierungsberatung aus dem HYPOFACT-Netzwerk. So unterstützt auch er 'Die Modernisierungsoffensive' , die sich für nachhaltige Sanierungen, aber auch den altersgerechten Umbau von Immobilien einsetzt. Für ihn ist das Wissen darüber die Grundlage vieler zukünftiger Finanzierungen: „Wenn ein Kunde zum Beispiel einen Altbau gekauft hat, oder kaufen will und mit seinen Fragen zur Modernisierung auf uns zu kommt, dann kann ich ihm diese beantworten und wir führen in dem Moment vielleicht auch gleich schon das Gespräch über die Finanzierung.“Gemeinsam mit Energieberatern und Handwerkern arbeitet HYPOFACT für die Sanierungsvorhaben der Kunden das beste und kostengünstigste Konzept aus - inklusive Fördermittel und Förderzuschüsse. Aus Sicht des HYPOFACT-Netzwerkpartners, ist das Förderdickicht nichts für Kunden, die den Kopf mit Bauen voll haben: „Macht schon Sinn, dass wir als Finanzierungsberater Wissen darüber haben, welche Maßnahmen getätigt werden können und auch wissen, wo es Förderung dafür gibt. Der Dschungel dahingehend ist ja schon immens. Es gibt so viele Fördertöpfe, die kann ein ‚Normalkunde‘ gar nicht durchforsten.“Der Kunde bekommt jetzt eine effiziente Komplettberatung für die effiziente Immobilie. Er spart seine eigene Energie und die Energie, die sein Gebäude verbraucht. Effektive Finanzierung, effektive Förderung, effektive Umsetzung: die drei Gründe, um sich von HYPOFACT beraten zu lassen.