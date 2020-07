Banken bauen Stellen ab, Finanzierungsvermittler nehmen auf

Als Folge der Coronakrise wird die Ausfallquote für Kreditgeschäfte womöglich steigen. Banken konsolidieren sich in der Regel durch Fusionen und Stellenabbau. Im Bereich der Kreditwirtschaft, ist mit Entlassungen zu rechnen. Dabei wird die Nachfrage an Finanzierungen auf dem Markt nicht sinken. Unabhängige Partnernetzwerke für Finanzierungsspezialisten wie HYPOFACT sind bei Vermittlern gefragt.„Wir sind kein Auffangbecken für arbeitslose Bankkaufleute, sondern eine echte Alternative!“, stellt das Vorstandsmitglied Matthias Rother der HYPFACT AG klar. „Als deutschlandweites Netzwerk haben wir viele Finanzierungsmöglichkeiten. Alle relevanten Produktanbieter sind in unserem Portfolio. Für einstige Bankmitarbeiter ist diese Vielfalt schon mal ein Befreiungsschlag. Die Abschlussquote bei Vermittlern steigt in der Regel.“Spezialisieren heißt Innovationen einführen. Genau das steht gerade ganz oben auf der Agenda von HYPOFACT. Die digitale Infrastruktur des Dienstleisters wird derzeit um neue Features im Kundenmanagement, bei den Schnittstellen und im Intranet erweitert. Neue Mitarbeiter und Vertriebspartner erwartet eine dynamische und zukunftsorientierte Infrastruktur die ständig neuen Marktvoraussetzungen angepasst wird.Weiter Informationen: http://interessent.hypofact.de/