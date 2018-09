Premiere: Neuer Iglhaut-Allrad-Sprinter mit Hymer-Aufbau

13.09.18

Bereits seit 2015 läuft die erfolgreiche Kooperation zwischen Iglhaut Allrad aus Marktbreit und dem Hymer-Zentrum Sulzemoos. Seit dieser Zeit besitzt das Hymer-Zentrum europaweit die Exklusiv-Vertriebsrechte, Hymer-Reisemobile mit den exklusiven Iglhaut-Antriebssystemen zu vermarkten.Neben der weltexklusiven Vorstellung des neuen Iglhaut-Allrad-Sprinters mit Hymer-Aufbau präsentiert die Herbstshow im Freistaat Sulzemoos vom 12.10. bis 21.10.2018 auch die neuesten Entwicklungen von insgesamt 26(!) namhaften Herstellern. Der Freistaat Sulzemoos Caravaning & More ist mit 110.000 m² Ausstellungsfläche das größte Handelszentrum für Reisemobile und Caravans europaweit.Der Freistaat Caravaning & More in Sulzemoos ist immer eine Reise wert. Dort gibt es auch zahlreiche Stellplätze, die zu einer Übernachtung einladen. Weitere Informationen zu weiteren Veranstaltungen sowie zum Fahrzeug-, Zubehör- und Serviceangebot des Freistaats gibt es unter www.derfreistaat.de