Gut gekühlt startet Hydro Flask mit zahlreichen Innovationen in die Saison Frühjahr/Sommer 2018

Hydro Flask®, preisgekrönter Marktführer im vakuumisolierten Trinkflaschensegment, legt die Messlatte für FS 18 noch höher und präsentiert sich mit neuen Knallfarben, die regelrecht danach schreien, bei jedem Abenteuer in einer anderen Flaschenform mit dabei sein zu wollen.Zusätzlich zu mehr Farben pro Flaschengröße stellt Hydro Flask auch zahlreiche Neuerungen vor, von der Kinderflasche zur Weinflasche mit passendem Becher bis hin zu einer völlig neuen Kategorie: Unbound Series™ - Kühltasche neu definiert.Definitives Highlight in der Saison FS18 sind die neuen Soft Cooler. Der 25 L „Pack“ Rucksack und die 24 L „Tote“ Kühltasche bringen eine noch nie dagewesene Isolierleistung mit sich, die Getränke oder Speisen bis zu 48 Stunden lang kühl halten. Gepaart wird das Ganze mit hochmodernem Design, für noch mehr Spaß beim täglichen Abenteuer mit Freunden und Familie.Was gibt es Besseres, als beim Picknick mit Freunden auch den Lieblingswein mit dabei zu haben? Hydro Flask’s neue 25 oz (740 ml) Weinflasche und der passende 10 oz (295 ml) Becher sind vakuumisoliert und sorgen dafür, dass der Wein mit jedem Schluck bei Idealtemperatur genossen werden kann. Die Flasche ist groß genug für den Inhalt einer normalen Weinflasche, während der Tumbler einen isolierten Deckel hat, der die Temperatur des Weines bis zum letzten Schluck bewahrt.Jetzt können auch unsere kleinsten Abenteurer sich bei ihren Unternehmungen über gutgekühlte Getränke freuen. Herrlich bunt, niedlich klein, dennoch groß genug, um auch den größten Durst unserer Kleinen zu löschen. Die 12 oz (354 ml) großen Flaschen haben einen ausklappbaren Strohhalm und sind in eingeklapptem Zustand tropffrei. Die gekühlten Getränke halten sie – genauso wie die großen Hydro Flask’s – bis zu 24 Stunden lang schön kühl. Die vakuumisolierte Flasche kommt in vier bunten Farben mit farblich abgesetztem Silikonbootie, der bei unerwarteten Stürzen zusätzlichen Schutz bietet. Von kleinen Kinderhänden lässt sich die Flasche mit diesem Antirutschaufsatz noch besser greifen.Hydro Flask kann aber nicht nur ganz klein, sondern auch ganz groß: Dieist mit 3,79 L die größte doppelwandige Flasche. Von Parkplatzparty zum Campingtrip hält sie Kaltgetränke eisgekühlt und heiße Verpflegung, wie z.B. ein leckeres Chili, schön heiß.Seit Unternehmensgründung im Jahre 2009 avancierte Hydro Flask rasch zum am schnellsten wachsenden Trinkflaschenhersteller auf dem US-amerikanischen Markt. Mit der Spezialisierung auf die Verwendung der Vakuum-Isoliertechnologie in allen Produkten, sowie der Mission, stets für ein einzigartiges Frischeerlebnis zu sorgen, ist Hydro Flask seit 2016 führende Marke im gesamten Trinkflaschensegment der USA.Helen of Troy Limited (NASDAQ, NM: HELE) ist ein führendes globales Konsumgüterunternehmen, das dem Konsumenten mittels einer repräsentativen Auswahl an namhaften und weltweit bekannten Marken kreative Lösungen bietet. Diese sind u.a.: OXO®, Good Grips®, Hydro Flask®, OXO tot®, OXO on®, Vicks®, Braun®, Honeywell®, PUR®, Febreze®; Revlon®, Pro Beauty Tools®, Sure®, Pert®, Infusium23®, Brut®, Ammens®, Hot Tools®, Bed Head®, Dr. Sinatra®, Dr. David Williams sowie Dr. Whitaker®. Sämtliche eingetragenen Warenzeichen dieser Marken sind Eigentum von Helen of Troy Limited (bzw. ihrer Konzernunternehmen) und/oder werden unter Lizenz von ihren entsprechenden Lizenznehmern verwendet. Weitere Informationen über Helen of Troy unter www.hotus.com OutDoor Friedrichshafen 2017Halle A6 Stand 206