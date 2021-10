„CAPITAL Makler-Kompass 2021“: Hust & Herbold erneut mit zweitbestem Ergebnis in Deutschland

Beim diesjährigen „CAPITAL Makler-Kompass“ wurden fast 3.000 Immobilienvermittler in 150 deutschen Städten getestet. Wie schon 2020 hat das Karlsruher Immobilienmaklerunternehmen Hust & Herbold auch 2021 das bundesweit zweitbeste Ergebnis erzielt.



„Diese Auszeichnung macht uns sehr stolz“



In einem zweistufigen Testverfahren hat das Wirtschaftsmagazin CAPITAL zusammen mit dem iib Institut und dem Analysehaus Scope Investor Services die Qualität von Kaufvermittlern von Wohnimmobilien bewertet. Im ersten Schritt erfasste das iib Institut für 150 Kommunen die Kauf-Angebote der wichtigsten Immobilienportale von insgesamt 13.640 Maklern. In Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern qualifizierten sich die jeweils 50 größten Anbieter, bei kleineren Städten lag die Zahl abhängig von der Einwohnerzahl zwischen 10 und 40.



Anschließend wurden neben dem Umfang des Immobilienangebots die Qualifikation, die Prozessqualität, das Exposé und der Vertrag sowie der Service der Unternehmen analysiert.



„Dass wir im zweiten Jahr in Folge bundesweit das zweitbeste Ergebnis erzielen konnten, macht uns sehr stolz“, freut sich Christian Müller, Immobilien-Ökonom und Geschäftsführer von Hust & Herbold, über die Auszeichnung für die Karlsruher Immobilienprofis und betont: „Das ist ein großartiger Beleg für unsere professionelle Arbeitsweise und hohe Servicequalität.“

