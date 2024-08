Verbesserte Produktübersicht online

MED-Linie : Diese Linie konzentriert sich auf den medizinischen Bereich und ist ideal für Physiotherapeuten und Reha-Zentren. Hier finden Interessenten eine Auswahl an speziell entwickelten Medizinprodukten.

Fitness-Linie: Diese Linie richtet sich an Gesundheitseinrichtungen, die Trainingsgeräte für den allgemeinen Fitnessbereich suchen.

Der weltweit führende Hersteller medizinischer, mit Druckluft betriebener Trainings- und Fitnessgeräte HUR Deutschland, hat die optimierte Struktur seines neuen Katalogs erfolgreich auf der Unternehmenswebseite umgesetzt. Diese Weiterentwicklung verbessert die Übersichtlichkeit und den Zugang zu den passenden Produkten erheblich.Die neue Struktur stellt alle Varianten eines Trainingsgeräts – ob für den medizinischen Einsatz oder den Fitnessbereich – in übersichtlichen Tabellen dar. Kunden können schnell zwischen SmartTouch- und analogen Bedienoptionen wählen und die für sie passende Option finden. Relevante Produktinformationen wie Maße, Gewicht, Standard-Leistungen und optionale Funktionen sind jetzt auf einen Blick zugänglich, was eine fundierte Kaufentscheidung erleichtert.Um die Navigation weiter zu vereinfachen, hat HUR Deutschland seine Produktpalette in zwei spezifische Linien unterteilt:„Durch die verbesserte Struktur wird die Suche nach den richtigen Produkten für unsere Kunden erheblich effizienter,“ sagt Thomas Lampart, Geschäftsführer von HUR Deutschland. „Wir haben großen Wert daraufgelegt, die Nutzererfahrung zu optimieren und sind überzeugt, dass die neue Struktur den Anwendern eine erhebliche Erleichterung bei der Produktsuche bietet.“HUR Deutschland lädt Interessenten ein, die überarbeitete Webseite zu besuchen und die neuen Verbesserungen selbst zu entdecken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die HUR Webseite: www.hur-deutschland.de/...