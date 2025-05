Therapie, Technik, Trainingsfreude – HUR setzt Zeichen in Leipzig und darüber hinaus

Die therapie Leipzig 2025 war ein voller Erfolg für HUR: Vor allem der neu entwickelte Nackentrainer stieß bei den Besuchern auf großes Interesse. Viele Physiotherapeuten nutzten die Gelegenheit, das Gerät direkt am Stand zu testen und sich von der durchdachten, praxisnahen Technik zu überzeugen.Der druckluftgesteuerte Nackentrainer ermöglicht ein präzises, gelenkschonendes Training in vier Bewegungsrichtungen – speziell abgestimmt auf die Anforderungen in Reha und Therapie. Das Gerät wurde auf Grundlage von Therapeuten-Feedback entwickelt und fügt sich ideal in die bestehende HUR-Gerätelinie ein. „Die Rückmeldungen aus Leipzig haben gezeigt: Der Bedarf an durchdachten, alltagstauglichen Lösungen für die gezielte Kräftigung der Hals- und Nackenmuskulatur ist groß“, so Thomas Lampart, Geschäftsführer der HUR Deutschland GmbH.Ein weiteres Highlight: Die HUR Mobile App wurde auf dem World Ageing Festival 2025 in Singapur mit dem Innovation of the Year Award in der Kategorie „Physical Training & Rehabilitation“ ausgezeichnet. Die App wurde speziell für ältere Menschen entwickelt, die auch ohne Geräte effektiv trainieren möchten – sei es in betreuten Einrichtungen oder zu Hause.Physiopraxen profitieren doppelt: Sie können Trainingsinhalte ergänzen, die Selbstständigkeit ihrer Patienten fördern und gleichzeitig die Patientenbindung stärken. Das Programm basiert auf wissenschaftlich fundierten, gerätefreien Übungen und wird regelmäßig aktualisiert. „Die Auszeichnung zeigt, dass wir mit dieser Lösung weltweit einen Nerv treffen – gerade im Hinblick auf Prävention, Nachsorge und digitale Gesundheitskonzepte“, betont Thomas Lampart.HUR zeigt damit erneut, wie klassische Trainingsgeräte, digitale Anwendungen und individuelle Therapiekonzepte miteinander verbunden werden können. Von der gerätegestützten Behandlung in der Praxis bis zum selbstständigen Training zu Hause – das HUR-System bietet flexible Lösungen, die sich am Alltag orientieren und Therapeuten entlasten.