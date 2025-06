Neue Zulassungen für HUR-Geräte in der FPZ Therapie

Die medizinischen Trainingsgeräte von HUR sind seit September 2023 offiziell für die FPZ RückenTherapie zugelassen. Nun folgt die Erweiterung: Auch für die FPZ HüfteKnieTherapie bei Arthrose, die FPZ/DVGS OsteoporoseTherapie, die FPZ KrebsTherapie und die FPZ LongCovidTherapie liegt die Zulassung vor. Damit ergeben sich neue, wirtschaftlich interessante Perspektiven für Therapiezentren und Physiopraxen.Wie das in der Praxis funktioniert, erfahren Interessierte imIn rund einer Stunde wird dort gezeigt, wie sich HUR-Geräte als zugelassener Partner in die FPZ-Therapien integrieren lassen – und welche Vorteile das für moderne Praxen bietet.Mit nur einem Gerätesystem können Praxen jetzt fünf indikationsspezifische, evidenzbasierte Therapien anbieten – speziell für Patienten mit chronischen Rückenbeschwerden, Arthrose an Hüfte oder Knie, Osteoporose, onkologischer Vorgeschichte oder Long Covid.„Diese Erweiterung bringt mehr Behandlungsmöglichkeiten und steigert die Wirtschaftlichkeit spürbar. Zudem lässt sich ein deutlich größerer Patientenkreis gezielt ansprechen“, erklärt Thomas Lampart, Geschäftsführer der HUR Deutschland GmbH. „Die FPZ Therapien lassen sich gezielt in moderne Praxiskonzepte integrieren – mit klaren Mehrwerten für Patienten, Therapeuten und Betreiber.“Die FPZ Therapien kombinieren medizinische Trainingstherapie, funktionelle Gymnastik, Online-Training und strukturierte Befundung. Sie ist extrabudgetär verordnungsfähig und bietet bis zu 48 abrechenbare Einheiten pro Patienten. So entsteht ein wirkungsvolles Konzept, das therapeutischen Anspruch mit wirtschaftlichem Erfolg verbindet.Für alle fünf FPZ Therapien stehen passende, offiziell zugelassene HUR-Geräte zur Verfügung. Durch Geräte mit Doppelfunktion lassen sich oft zwei Trainingsziele mit nur einem Gerät abdecken – das spart Platz und Kosten.Bei der FPZ RückenTherapie liegt die Ersparnis gegenüber vergleichbaren Systemen bei bis zu 60 Prozent. Als erfahrener Anbieter mit über 35 Jahren Know-how im medizinischen Training steht HUR für Präzision, kompakte Lösungen und wirtschaftlich durchdachte Gerätekonzepte.Damit ist HUR zertifizierter Gerätepartner für alle fünf FPZ Therapien – eine zuverlässige Wahl für moderne, wirtschaftlich denkende Praxen.