Neue Impulse für Sturzprävention und Therapie

Nach der erfolgreichen Premiere auf der therapie Hamburg können Besucher der therapie München (3.–5. Dezember) die neuesten Innovationen von HUR erleben. Im Fokus steht die SmartBalance – jetzt mit interaktiven Spielen und dem preisgekrönten SUNBEAM-Modul zur Sturzprävention.Das SUNBEAM-Modul hat in Studien beeindruckende Ergebnisse gezeigt: eine 55 % reduzierte Sturzrate. In Kombination mit den neuen Spielen wird das Training nicht nur abwechslungsreicher, sondern sorgt auch für nachhaltiges Training. "Therapie darf Freude machen – so bleiben Patienten langfristig motiviert", erklärt Thomas Lampart, Geschäftsführer von HUR Deutschland.Neben der SmartBalance zeigt HUR die neueste Generation computergesteuerter Krafttrainingsgeräte . Diese sind vollautomatisch, platzsparend und ideal für jede Praxisgröße. Ein besonderes Highlight: Sie sind auch für die FPZ-RückenTherapie zugelassen und bis zu 60 % günstiger als vergleichbare Geräte.Physiotherapeuten haben auf der therapie München die Gelegenheit, die Geräte vor Ort zu testen. Interessierte können vorab einen Gesprächstermin vereinbaren – inklusive kostenlosem Messeticket.