Neue Einweisungstermine: Mehr Vorteile für Praxisinhaber

Für den Herbst bietet HUR Deutschland neue Einweisungstermine für ihre ZPP-zertifizierten Präventionskurse mit Geräteanteil an. Diese Kurse sind nach §20 SGB V zertifiziert und ermöglichen Physiotherapeuten, ihre Praxis zu erweitern und ihre Patienten nachhaltig zu betreuen.„Unsere Präventionskurse bieten Physiotherapeuten die Möglichkeit, unabhängig von ärztlichen Verordnungen Gesundheitskurse anzubieten. Das schafft mehr Freiheit und Flexibilität im Praxisalltag“, erklärt Thomas Lampart, Geschäftsführer der HUR Deutschland GmbH. „Durch das erweiterte Gesundheitsangebot bleiben austherapierte Patienten in der Praxis und schätzen die neuen Gesundheitskurse. Das führt zu nachhaltig höheren Einnahmen.“Die Kurse zielen darauf ab, Patienten nach der Therapie weiterhin an die Praxis zu binden. Ein großer Vorteil ist die Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Bis zu 100 % der Kurskosten werden erstattet, was die Teilnahmequote erhöht, und die Zufriedenheit der Patienten steigert. Auch die Mitarbeiter profitieren von den neuen Kursen. Ein abwechslungsreicherer Arbeitsalltag trägt zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bei und erleichtert die Gewinnung von neuem Personal.Ein weiterer Pluspunkt der HUR Präventionskurse ist, dass alle Unterlagen bereits fertig sind. Nach der Einweisung können Physiotherapeuten sofort loslegen, ohne zeitaufwändige eigene Vorbereitungen. Dies spart wertvolle Zeit und minimiert den administrativen Aufwand.Die neuen Einweisungstermine sind:- 14. September 2024- 12. Oktober 2024- 16. November 2024Physiotherapeuten sind eingeladen, sich auf der HUR Webseite über die Kurskonzepte zu informieren und sich für die Einweisungstermine anzumelden. Ein Film auf der Webseite zeigt detailliert, wie die Einweisung abläuft und wie unkompliziert der Start in die neuen Kurse ist.Weitere Informationen und Anmeldung: