Nacken im Fokus: HUR bringt neues Therapiegerät auf die FIBO 2025

Nackenschmerzen zählen mit zu den häufigsten Beschwerden in physiotherapeutischen Praxen. Eine effektive und zugleich schonende Kräftigung der Hals- und Nackenmuskulatur ist daher besonders relevant – sowohl in der Reha als auch in der Prävention.Zur FIBO 2025 präsentiert HUR den neuen Nackentrainer – eine durchdachte Trainingslösung, die gezielt auf diese Anforderungen eingeht. Bereits zur FIBO 2024 wurde ein erster Prototyp vorgestellt. HUR nutzte die Gelegenheit, um gezielt mit Physiotherapeuten ins Gespräch zu kommen. Ziel war es, ein Gerät zu entwickeln, das den therapeutischen Anforderungen entspricht. Gleichzeitig sollte es sich für Patienten gut bedienen und angenehm trainieren lassen. Das gesammelte Feedback floss anschließend direkt in die Umsetzung ein.„Wir wollten ein Gerät schaffen, das in den Praxisalltag passt und dabei echte Therapieerfolge ermöglicht“, erklärt Thomas Lampart, Geschäftsführer von HUR Deutschland. „Es ging uns darum, ein effektives Training zu ermöglichen, das sowohl Patienten als auch Praxisteams überzeugt.“Der neue HUR Nackentrainer ermöglicht ein gezieltes Training in vier Bewegungsrichtungen. Er basiert auf dem bewährten Natural Transmission-System, das bei allen HUR-Krafttrainingsgeräten zum Einsatz kommt.Der druckluftgesteuerte Widerstand sorgt für eine sichere, präzise und kontrollierte Bewegungsausführung – ganz ohne träge Gewichte. Das ermöglicht ein gelenkschonendes Training, das sich intuitiv bedienen und therapeutisch sinnvoll einsetzen lässt.Das neue Gerät ergänzt das digitale Gerätekonzept von HUR optimal. In Verbindung mit den computergesteuerten Hi5-Geräten und der SmartBalance-Plattform entsteht ein vielseitiges Trainingsangebot – von der medizinischen Kräftigung bis zum Gleichgewichtstraining.Die FIBO 2025 bietet die erste Gelegenheit, den neuen Nackentrainer live zu erleben – vom 10. bis 13. April in Halle 8, Stand A50.