HUR stellt neuen Nackentrainer bei der FIBO vor

Die Besucher der FIBO 2024 in Köln dürfen gespannt sein: Der Hersteller von medizinischen Trainingsgeräten HUR präsentiert erstmalig seinen neuen Nackentrainer.Rücken- und Nackenschmerzen sind in der Bevölkerung weit verbreitet und können die Lebensqualität der Betroffenen deutlich mindern. Nach Angaben der BURDEN-Studie 2020 klagen 61,3 % der Befragten über Rücken- und 45,7 % über Nackenschmerzen in den letzten 12 Monaten. Hier setzt der neue HUR-Nackentrainer an: Regelmäßiges Training stärkt die oft überlastete Nackenmuskulatur und löst Verspannungen. Diese treten oftmals durch Fehlhaltung, Überlastung bei PC-Arbeiten oder intensiver Handynutzung, aber häufig auch nach Operationen auf.Vom 11. bis 14. April können interessierte FIBO-Besucher bei HUR am Messestand A50 in Halle 8 das neue Gerät selbst ausprobieren. Um Wartezeiten zu vermeiden, freut sich das HUR-Team über eine Terminvereinbarung im Vorfeld.