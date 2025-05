HUR präsentiert neuen Nackentrainer auf der therapie Leipzig

HUR setzt neue Impulse für die physiotherapeutische Behandlung: Nach der Premiere auf der FIBO 2025 wird der neue Nackentrainer nun erstmals auf der therapie Leipzig (8.–10. Mai 2025) vorgestellt. Besucher können die Neuheit am HUR-Stand H01 in Halle 1 live erleben – gemeinsam mit weiteren Innovationen für ein modernes, effektives Training in Therapie, Reha und Prävention.Der neue Nackentrainer von HUR wurde speziell auf die Anforderungen physiotherapeutischer Einrichtungen abgestimmt. Das druckluftgesteuerte Trainingsgerät ermöglicht ein präzises, gelenkschonendes Training der Hals- und Nackenmuskulatur – in vier Bewegungsrichtungen. Besonderes Augenmerk lag bei der Entwicklung auf einer praxisnahen Handhabung, einer sicheren Bewegungsausführung und der gezielten Kräftigung. Das Gerät ergänzt das bestehende HUR-Portfolio und unterstützt die individuelle Behandlung von Nackenbeschwerden – von Prävention bis Reha.Ein weiteres Highlight auf der therapie Leipzig ist die HUR SmartBalance mit neuen interaktiven Spielen und dem prämierten SUNBEAM-Modul. Das evidenzbasierte Trainingsprogramm konnte in Studien die Sturzrate um bis zu 50 % senken.Durch die spielerische Trainingsgestaltung bleiben Patienten motiviert – ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Sturzprävention.Neben dem Nackentrainer präsentiert HUR die neueste Generation der SmartTouch Hi5-Trainingsgeräte. Die computergesteuerten Systeme ermöglichen ein fein dosierbares, sicheres Training – ideal für KGG, Reha-Sport und Prävention.Mit dem HUR Offload wird zudem ein gewichtsentlastendes Trainingskonzept angeboten, das eine frühzeitige Mobilisierung nach Verletzungen oder Operationen unterstützt. Auch im Bereich der inklusiven Trainingsangebote setzt HUR Maßstäbe: Die Easy Access Rollstuhlgeräte erlauben weltweit ein einzigartiges, gezieltes Krafttraining direkt aus dem eigenen Rollstuhl heraus.HUR lädt alle Besucher ein, die Geräte am Stand H01 in Halle 1 selbst auszuprobieren und neue Ideen für die eigene Praxis zu entdecken.Für Gesprächstermine stellt HUR kostenfreie Eintrittstickets zur Verfügung.