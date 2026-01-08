Kontakt
Aktuelle Entwicklungen für medizinisches Training

HUR auf der therapro 2026 in Stuttgart

Auf der therapro 2026 in Stuttgart präsentiert HUR Deutschland praxisnahe Entwicklungen für modernes medizinisches Training in Therapie und Rehabilitation. Vom 30. Januar bis 1. Februar 2026 zeigt das Unternehmen am Stand D 28 in Halle 6 Lösungen für medizinisches Krafttraining, Gleichgewicht, Sturzprävention, Gewichtsentlastung und rollstuhltaugliches Training.

Ein Schwerpunkt liegt auf den SmartTouch Hi5 Krafttrainingsgeräten, die erstmals mit neuem XL-Display vorgestellt werden. Das größere Display sorgt für eine besonders klare Trainingsführung und unterstützt Physioteams bei der effizienten Betreuung unterschiedlicher Patientengruppen. Die computergesteuerte Technik ermöglicht eine präzise Trainingssteuerung im therapeutischen Alltag.

Ebenfalls am Messestand zu erleben ist die HUR SmartBalance mit dem preisgekrönten SUNBEAM-Modul. Die Kombination aus Gleichgewichtstestung und interaktiven Trainingsinhalten eignet sich besonders für Sturzprävention sowie Gleichgewichtstraining in Prävention, Reha und Geriatrie.

Mit dem Gewichtsentlastungsgerät HUR Offload inklusive Laufband zeigt HUR eine Lösung für sicheres Gang- und Lauftraining mit präziser Entlastung. Patienten können so frühzeitig funktionelle Mobilität zurückgewinnen, etwa im Rahmen der Rehabilitation nach Verletzungen oder Operationen. Ergänzt wird der Messeauftritt durch ein EasyAccess-Kraftgerät, das Krafttraining direkt aus dem Rollstuhl ermöglicht.

„Die therapro ist für uns eine wichtige Plattform, um mit Physioteams ins Gespräch zu kommen und praxisnahe Trainingskonzepte zu zeigen“, sagt Thomas Lampart, Geschäftsführer der HUR Deutschland GmbH. „Viele Praxen stehen vor der Aufgabe, Trainingsflächen wirtschaftlich sinnvoll weiterzuentwickeln. Genau dafür bieten wir durchdachte, flexible Lösungen.“

Besucher haben auf der therapro die Möglichkeit, die Geräte live zu testen und sich persönlich beraten zu lassen. Auf Wunsch können vorab Gesprächstermine vereinbart werden.

therapro Stuttgart | 30. Januar – 1. Februar 2026

Mehr Infos: www.hur-deutschland.de/...

Das Unternehmen HUR ist weltweit führender Hersteller medizinischer Trainings- und Fitnessgeräte auf pneumatischer Basis.
Menschen aller Altersgruppen und körperlicher Verfassung trainieren regelmäßig auf unseren Geräten und sorgen damit für den Erhalt von Beweglichkeit, Leistungsfähigkeit und körperlichen Wohlbefinden.

Die Produktpalette von HUR umfasst Geräte für das Training aller Muskelgruppen, Cardio-Geräte, Körperanalyse-Waagen und eine Balance-Plattform. Sie kommen in Physiotherapiepraxen, Fitness- und Gesundheitsstudios zum Einsatz.

Bedarfsgerechtes Training - die Pneumatik macht den Unterschied
Unsere Trainingsgeräte arbeiten pneumatisch, das heißt der Widerstand wird über Druck erzeugt anstatt über herkömmliche Gewichtsplatten. Das bietet entscheidende Vorteile für Reha-Patienten und Senioren. Das niedrige Einstiegsgewicht und die stufenlose Erweiterung verhelfen gerade dieser Personengruppe zu schnell sichtbaren Erfolgen und motivieren zu einer dauerhaften Integration des Trainings im Alltag.
Die Geräte können bei SmartTouch berührungslose durch ein Transponderarmband oder beim analogen Display mit einfachem Tastendruck (+/-) sehr leicht bedient werden.
Dank unabhängig voneinander agierender Hebelarme, besteht die Möglichkeit, jede Körperseite separat anzusprechen.

Weniger Platz – mehr Gewinn
Durch den Verzicht auf große Gewichtsplatten benötigen HUR-Trainingsgeräte sehr wenig Platz. Einige Trainingsstationen sind auch mit einer Doppelfunktion ausgestattet. Dies kommt Betreibern von Physiotherapiepraxen und Fitnessstudio-Besitzern zugute. Denn weniger Platzbedarf bedeutet mehr Geräte auf geringem Raum. Mehr Trainingsgeräte bieten mehr Kunden die Möglichkeit gleichzeitig zu trainieren.

