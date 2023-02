HUNDT:EISKALT: Innovativer Katzensnack 2023 - Das Original KatzenEis

Seit zehn Jahren erfreut sich das „PETMAN-HundeEis“ einer immer stärker wachsenden Beliebtheit. So lag es nahe, auch für Katzen eine eiskalte Erfrischung zu kreieren. Auf Empfehlung der Ernährungsexperten von PETMAN wird „KatzenEis“ in einer Tube präsentiert, wodurch eine einfache und hygienische Dosierung der beiden Sorten gewährleistet wird.„PETMAN KatzenEis“ wird bei erfrischenden Kühlschranktemperaturen gefüttert, entweder direkt aus der Tube oder als Eisschnecke im Napf. Nicht verbrauchtes Eis kann im Kühlschrank für die nächste Erfrischungsrunde aufbewahrt werden. PETMAN-Spezialitäten findet man sowohl in den meisten Zoofachgeschäften, als auch in verschiedenen Online-Shops.