Ehrenamtliche Päckchenkontrolleure gesucht

„Damit wir alle Geschenke pünktlich zu Weihnachten an Kinder in Not übergeben können, benötigen wir unbedingt Hilfe beim Kontrollieren der vielen Päckchen“, erklärt Roswitha Bahner-Gutsche, Leiterin der Aktion. „Nur durch die Unterstützung unserer ehrenamtlichen Helfer, ist es uns möglich, jedes einzelne Weihnachtspäckchen zu kontrollieren und zu vervollständigen, falls einmal etwas fehlen sollte.“„Geschenk mit Herz“ ist die Weihnachtspäckchenaktion der Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica. Menschen in ganz Bayern stellen entsprechend einer speziellen Packliste Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder in Osteuropa zusammen und geben diese in einer der mehr als 1.500 Sammelstellen im ganzen Freistaat ab. Ehrenamtliche Mitarbeiter holen die Päckchen dort ab und bringen sie ins humedica-Hauptquartier nach Kaufbeuren, wo sie kontrolliert und dann, erneut per LKW, auf den Weg nach Rumänien, Albanien, Bulgarien, Moldawien, den Kosovo oder die Ukraine, gebracht werden. Im vergangenen Jahr machte „Geschenk mit Herz“ auf diesem Wege mehr als 85.000 Kinder glücklich. Dank Spenden über 20 Euro pro Päckchen packt humedica durch seine weltweiten Partner außerdem in Überseeländern wie Sri Lanka, Brasilien oder Äthiopien Weihnachtsgeschenke.„Die Helfer sollten sich nach Möglichkeit mindestens zwei Stunden Zeit nehmen“, wünscht sich Bahner Gutsche. „Es steht eine bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung. Um diese planen zu können, ist eine Anmeldung über die Webseite der Aktion www.geschenk-mit-herz.de notwendig. „Wir sind über jede helfende Hand dankbar, die uns für einige Stunden zur Seite steht und dazu beiträgt, dass wir auch an diesem Weihnachten tausenden Kindern eine Freude machen können“, freut sich Roswitha Bahner-Gutsche