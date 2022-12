15.000 Euro für Menschen in der Ukraine

Steber-Tours und Allgäu Airport Express unterstützen Hilfsorganisation humedica

Die Mindelheimer Busunternehmen Steber-Tours GmbH und deren Tochtergesellschaft, die Allgäu Airport Express GmbH, unterstützen die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica mit insgesamt 15.000 Euro. Das Geld stammt aus insgesamt zwei unterschiedlichen Spendenaktionen. Von jedem im April und Mai verkauften Ticket des Allgäu Airport Express flossen jeweils 50 Cent in die Spende. Zusätzlich spendete Steber-Tours für jedes eingesendete Foto eines Mitarbeitenden 10 Euro – die Bilder wurden zu einer Collage zusammengefügt, die einen der typischen Kleinbusse darstellt. Die gesamte Spende soll der Ukrainehilfe von humedica zugutekommen.



„Der Winter hält auch in den Kriegsgebieten Einzug,“ erklärt humedica-Mitarbeiterin Carina Freudig. „Nicht nur in den umkämpften Gebieten fällt regelmäßig der Strom aus. Die Menschen sitzen frierend in ihren teilweise zerstörten, dunklen und ungeheizten Häusern. Die Versorgung mit Energie ist alles andere als stabil. Neben Lebensmitteln und Medikamenten transportieren wir in unseren Hilfstransporten deshalb unter anderem Brennholz in die Ukraine,“ ergänzt Freudig.



„Unmittelbar nach Kriegsausbruch wurden die Flüge zwischen Kiew bzw. Lwiw und dem Allgäu Airport eingestellt. Viele Fluggäste dieser Destinationen zählten bis dahin auch zu den Fahrgästen in unseren Bussen. Mit der Spendenaktion möchten wir ein deutliches Signal der Solidarität mit unseren Kunden und den Menschen aus der Ukraine senden,“ berichtet Geschäftsführer Manuel Steber. „Zwar setzen auch uns die gestiegenen Kosten speziell im Energiebereich zu. Verglichen mit der Situation der Menschen in der Ukraine dürfen wir uns trotzdem glücklich schätzen.“



humedica war schon vor Kriegsbeginn in der Ukraine tätig und versorgt die Menschen dort seit Ende Februar zusätzlich durch regelmäßige Hilfstransporte mit dem nötigsten zum Überleben. Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten in dem Kriegsland liegt in der medizinischen Versorgung der Menschen, nachdem auch in diesem Bereich große Bereiche der entsprechenden Infrastruktur zerstört wurden.



Jeder Mensch ist wertvoll und soll ein Leben in Würde führen. Deshalb setzt sich humedica in erster Linie für die Schwächsten ein. Die Hilfsorganisation aus dem bayerischen Kaufbeuren engagiert sich daher für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Lebensumstände. Außerdem stehen ehrenamtliche Einsatzteams den Menschen zur Seite, die durch Katastrophen oder strukturelle Armut unverschuldet in Not geraten sind. Die Hilfe von humedica basiert auf dem Gedanken der christlichen Nächstenliebe, gilt aber jedem, der sie benötigt, unabhängig von Religion, Herkunft, Nationalität etc. Das DZI-Spendensiegel bescheinigt humedica jedes Jahr einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern.



Die Steber-Tours GmbH zählt mit rund 360 Mitarbeitenden und einer Flotte von 270 Klein- und Omnibussen zu den führenden Mobilitätsdienstleistern für öffentliche, gewerbliche oder private Kunden der Region. Die Allgäu Airport Express GmbH sorgt mit Ihren Bussen seit Aufnahme des zivilen Flugverkehrs in Memmingerberg als Partner des Allgäu Airport für die zuverlässige Anbindung an die bayerische Landeshauptstadt München.