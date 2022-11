15.000 Euro für Menschen in Not

Ruf Brikettiersysteme unterstützt Hilfsorganisation humedica

Die Firma Ruf Brikettiersysteme aus Zaisertshofen unterstützt die Arbeit der internationalen Hilfsorganisation humedica mit 15.000 Euro. Das Geld soll Menschen in Krisen helfen, die aktuell durch den Ukrainekrieg aus den Schlagzeilen verdrängt wurden.



„In den Medien wird derzeit wenig über vergessene Krisen wie die Überflutungen in Pakistan oder die Hungerkatastrophe in Ostafrika berichtet. Die Menschen dort benötigen trotzdem unsere Hilfe. humedica leistet hier wichtige Arbeit, das unterstützen wir von Herzen gerne,“ erklärt Geschäftsführer Roland Ruf seine Beweggründe. Die Firma Ruf engagiert sich regelmäßig, die Summe von 15.000 ist aber auch für sie etwas ganz Besonderes.



„Wir danken der Firma Ruf für die großzügige Spende,“ freut sich humedica-Mitarbeiterin Carina Freudig und ergänzt: „Die Folgen des Krieges in der Ukraine spüren die Menschen überall in der Erde. Hinzu kommen die Folgen des Klimawandels. Das Leid in der Welt wird größer. Um helfen zu können, brauchen wir noch mehr so engagierte Unternehmen und Privatleute wie die Firma Ruf Brikettiersysteme.“



Jeder Mensch ist wertvoll und soll ein Leben in Würde führen. Deshalb setzt sich humedica in erster Linie für die Schwächsten ein. Die Hilfsorganisation aus dem bayerischen Kaufbeuren engagiert sich daher für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Lebensumstände. Außerdem stehen ehrenamtliche Einsatzteams den Menschen zur Seite, die durch Katastrophen oder strukturelle Armut unverschuldet in Not geraten sind. Die Hilfe von humedica basiert auf dem Gedanken der christlichen Nächstenliebe, gilt aber jedem, der sie benötigt, unabhängig von Religion, Herkunft, Nationalität etc. Das DZI-Spendensiegel bescheinigt humedica jedes Jahr einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern.



Die Firma Ruf Brikettiersysteme mit Sitz in Zaisertshofen wurde 1969 von Hans Ruf gegründet. Heute leiten seine Söhne Roland und Wolfgang Ruf die Geschäfte. Rund 150 Mitarbeiter weltweit entwickeln und produzieren hochinnovative Brikettieranlagen in modularer Bauweise für Holz, Metall und andere Reststoffe.